Глава ФАС рассказал о борьбе с телефонным спамом

В борьбе с телефонным спамом и рекламой значительная роль должна отводиться сотовым операторам, считает глава ФАС Максим Шаскольский.

"Там формируются определенные алгоритмы, определенные программы, коды, которые позволят на стороне оператора ограничить возможность этих звонков. Безусловно именно там должны быть приняты действенные меры. Мы можем находить и штрафовать нарушителей, но подобных компаний тысячи, и неправильно бегать за каждым", - заявил глава антимонопольного ведомства на "Антимонопольном форуме - 2021".

По его словам, только системная работа позволит прекратить возможность телефонного спама с предложением услуг.

В 2020 году ФАС рассмотрела свыше 16 тысяч заявлений о нарушении рекламного законодательства. Было пресечено почти 5 тысяч нарушений, назначено штрафов на 77,5 млн рублей. Выдано свыше 2 тысяч предписаний.

Наибольшее количество нарушений в 2020 году фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия (спам-звонки и смс) - 21% от общего числа нарушений. При этом еще в 2019 году таких нарушений было 12,86%.