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18.02.2021 12:17
Рубрика: Экономика

Глава ФАС рассказал о борьбе с телефонным спамом

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В борьбе с телефонным спамом и рекламой значительная роль должна отводиться сотовым операторам, считает глава ФАС Максим Шаскольский.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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"Там формируются определенные алгоритмы, определенные программы, коды, которые позволят на стороне оператора ограничить возможность этих звонков. Безусловно именно там должны быть приняты действенные меры. Мы можем находить и штрафовать нарушителей, но подобных компаний тысячи, и неправильно бегать за каждым", - заявил глава антимонопольного ведомства на "Антимонопольном форуме - 2021".

По его словам, только системная работа позволит прекратить возможность телефонного спама с предложением услуг.

В 2020 году ФАС рассмотрела свыше 16 тысяч заявлений о нарушении рекламного законодательства. Было пресечено почти 5 тысяч нарушений, назначено штрафов на 77,5 млн рублей. Выдано свыше 2 тысяч предписаний.

Наибольшее количество нарушений в 2020 году фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия (спам-звонки и смс) - 21% от общего числа нарушений. При этом еще в 2019 году таких нарушений было 12,86%.

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