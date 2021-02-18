Григорий Рапота планирует завершить работу на своем посту

Как заметил Госсекретарь, пока окончательное, официальное решение не принято, но срок его полномочий вскоре истекает.

"У меня обозначен был срок и вот он истекает, поэтому я к этому готовлюсь. Но какое-то окончательное решение, наверное, будет в ближайшее время принято, - ответил Григорий Рапота на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о его скором уходе с поста. - Но где бы я ни находился, где бы ни работал, сердце мое остается здесь, в сфере российско-белорусских отношений. И у меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых задумок".

Образно выражаясь, Григорий Рапота отметил, что в связи со сменой караула в руководстве Постоянного Комитета Союзного государства очень важно сохранить динамику интеграционных процессов и содействовать решению проблем, которые остаются в двусторонних отношениях. Об этом, по его словам, шла речь и во время встречи с главой белорусского государства.

"Хотелось бы (и это взаимное наше желание), чтобы, если в каких-то вопросах была достигнута динамика, то желательно ее сохранить. Если какие-то проблемы остались нерешенными (а их у нас выше крыши), то, конечно, надо бы сделать все, чтобы они как-то решались. Вот об этом говорили", - пояснил Госсекретарь.

Он рассказал, что на встрече подчеркивалась также важность экономической составляющей союзной интеграции и взаимного доверия.

"Это тема, которая выстраивается годами и легко разрушается, если этому не уделять должного внимания", - отметил он.

Что касается перспектив дальнейших отношений Беларуси и России в рамках Союзного государства, то Григорий Рапота сказал: "У меня ни на минуту не было сомнений никогда, и сейчас я остаюсь при своем мнении, что интеграция нужна, это нужно для благополучия двух народов". Он считает, что для укрепления отношений стоит реализовать совместные крупные проекты. Это могут быть проекты в научной сфере, объединение усилий в вопросах технологического освоения Арктики, например, в транспортной коммуникации.