Хабиб Юсуфи перевел на таджикский язык произведения Пушкина и Лермонтова

Родился в Самарканде.
Таджикский поэт, литературный критик и переводчик русской поэзии. Перевел на таджикский многие произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
В 1940 году окончил филологический факультет Узбекского государственного университета в Самарканде.
Работал преподавателем литературы в Таджикском педагогическом училище, научным сотрудником Института истории, языка и литературы таджикского филиала Академии наук СССР.
Как поэт печатался с 1936 года. В 1939 году выпустил первую книгу - сборник стихов "Песни Родины".
Погиб в бою под Варшавой.
Публикации:
Библиотека всемирной литературы. Советская поэзия. Т. 2, с. 273.
...Когда нежданной передышки
Пришла короткая пора,
Нам старшина принес две книжки
Из разоренного двора.
Их обожгли огонь и пули,
И были рады души их,
Когда солдаты обернули
Одной шинелью их двоих.
Мы бережно читали знаки
Давно минувших рубежей...
А после снова гул атаки
Нас поднял в бой из блиндажей,
И в наступленье в нашей роте
Бойцами шли Толстой и Гёте.
1942
Перевод с таджикского М. Фофановой