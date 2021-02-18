Хабиб Юсуфи перевел на таджикский язык произведения Пушкина и Лермонтова

Хабиб Юсуфи, 29 лет

Юсуфи Хабиб (1916 - 22.02.1945), лейтенант, командир артиллерийской батареи.

Родился в Самарканде.

Таджикский поэт, литературный критик и переводчик русской поэзии. Перевел на таджикский многие произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.

В 1940 году окончил филологический факультет Узбекского государственного университета в Самарканде.

Работал преподавателем литературы в Таджикском педагогическом училище, научным сотрудником Института истории, языка и литературы таджикского филиала Академии наук СССР.

Как поэт печатался с 1936 года. В 1939 году выпустил первую книгу - сборник стихов "Песни Родины".

Погиб в бою под Варшавой.

Публикации:

Библиотека всемирной литературы. Советская поэзия. Т. 2, с. 273.

Фото: navisandagan.tj

Стихотворение Хабиба Юсуфи

...Когда нежданной передышки

Пришла короткая пора,

Нам старшина принес две книжки

Из разоренного двора.

Их обожгли огонь и пули,

И были рады души их,

Когда солдаты обернули

Одной шинелью их двоих.

Мы бережно читали знаки

Давно минувших рубежей...

А после снова гул атаки

Нас поднял в бой из блиндажей,

И в наступленье в нашей роте

Бойцами шли Толстой и Гёте.

1942

Перевод с таджикского М. Фофановой