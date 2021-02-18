Хуснуллин анонсировал появление в регионах 35 тысяч новых рабочих мест

Перечень новых инвестиционных проектов для инфраструктурной поддержки рассмотрела правительственная комиссия по региональному развитию.

В октябре прошлого года правительство утвердило новый механизм, позволяющий регионам списать задолженность по бюджетным кредитам. За счет высвободившихся средств регионы построят инфраструктуру для новых инвестиционных проектов. Механизм также предусматривает возможность списания задолженности по бюджетным кредитам в сумме налогов, которые поступят в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов.

"Одобренный перечень включает 158 новых инвестиционных проектов в 26 регионах на общую сумму более 610 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионах будет создано порядка 35 тысяч рабочих мест. Большая часть проектов будет реализована в сфере обрабатывающих производств, а также в жилищном строительстве, сельском хозяйстве и логистике", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Затраты регионов на создание инфраструктуры для проектов составят порядка 50 млрд рублей. Эти средства будут направлены на создание или реконструкцию транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов, а также на технологическое присоединение к инженерным сетям. Регионы также получат возможность снизить свою долговую нагрузку за счет списания задолженности за счет налогов от реализации этих инвестпроектов. Минэкономразвития продолжит взаимодействие с остальными регионами по сбору предложений и доработке заявок, чтобы расширить перечень проектов", - сообщил замминистра экономического развития Сергей Галкин.

Наибольшее количество проектов представили регионы Центрального и Приволжского федерального округа. Среди лидеров также Новосибирская и Омская области и Краснодарский край. Для прохождения отбора стоимость проекта должна составлять не менее 50 млн рублей. При отборе учитывается соотношение объема частных инвестиций и бюджетных средств, направляемых на реализацию проекта, и количество новых рабочих мест.