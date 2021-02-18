Японский министр по делам Олимпиады ушла в отставку

Японский министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото подала в отставку. Об этом она сама рассказала журналистам после встречи с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой.

Такое решение женщина приняла в связи с поступившим ей предложением возглавить оргкомитет "Токио-2020", передает телерадиокомпания NHK. Ранее эту позицию из-за скандала с сексистским заявлением был вынужден оставить бывший руководитель японского правительства Ёсиро Мори.

Сэйко Хасимото должна восстановить доверие к оргкомитету Игр и продолжить активную работу на пути к открытию турнира. Уже 25 марта в префектуре Фукусима должна стартовать эстафета олимпийского огня.

Хасимото является титулованной спортсменкой. Она выступала в общей сложности семь раз на летних и зимних Олимпиадах. В 1992 году стала бронзовым призером в Альбервиле по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров.

Помимо этого, японка обладает внушительным политическим опытом. С 1995 является депутатом японского парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). С сентября 2019 года занимает должность министра в правительстве и отвечает за подготовку к предстоящей Олимпиаде.

Освободившееся после отставки Хасимото кресло в кабмине займет Тамаё Марукава, которая до начала политической карьеры работала на телевидении.