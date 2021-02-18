Игры помогли российским геймерам легче пережить пандемию

Бренд MY.GAMES, входящий в состав Mail.ru Group, представил данные международного исследования на тему психического здоровья среди геймеров. В опросе участвовало более 21 тысячи человек, из которых 7 тысяч живут в России.

При сравнении своего психологического состояния до пандемии и на настоящий момент многие россияне отметили улучшения. Так, свое состояние до начала эпидемии считали стабильным 55% опрошенных, а на сегодняшний день - 83%. Более того, психическое здоровье геймеров в России - по их отзывам и ощущениям - из-за коронавируса не ухудшилось, а наоборот, стабилизировалось.

Практически все опрошенные (97%) играют в онлайн-игры и большинство из них (83%) общаются с другими игроками. Примерно четверть респондентов (28%) стали активнее общаться с друзьями во время онлайн-сессий, и игры позволили возместить недостаток общения, связанный с режимом самоизоляции. Более 40% опрошенных отметили, что виртуальные коммуникации в играх позволили им поддержать более тесную связь с другими людьми.

Большинство игроков в России положительно относятся к взаимодействию с другими людьми в онлайне, но при этом не менее половины из них хотя бы иногда сталкивались в виртуальном пространстве с негативными проявлениями - агрессией (52%), оскорблениями (53%) и троллингом (49%).