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Рубрика: Экономика

Увидеть в кризисе возможность

Лакокрасочную отрасль спасет инновационное развитие
Текст: Валерий Абрамов (председатель правления Ассоциации ЦЕНТРЛАК)
Российская газета - Спецвыпуск № 35(8386)
Сегодня лакокрасочная отрасль, как и экономика всей страны, пытается преодолеть многие кризисные явления.
Спрос на лакокрасочные материалы упал в автопромышленности. Фото: Виктор Погонцев Спрос на лакокрасочные материалы упал в автопромышленности. Фото: Виктор Погонцев
Спрос на лакокрасочные материалы упал в автопромышленности. Фото: Виктор Погонцев

Падение потребления по итогам 2020 года предварительно оценивалось в 10-15 процентов. Особенно спад спроса ощущается в автомобильной промышленности, промышленном и гражданском строительстве. А импорт из-за пандемии сдал позиции в большей степени, чем внутреннее производство. Но две с лишним тысячи предприятий отрасли сдаваться не собираются. Они продолжают инвестировать в развитие, запуская новые цеха, осваивают новые рыночные ниши, поддерживая государственную программу импортозамещения.

Нефтехимия получила новые меры поддержки от государства

Экологическая иновационность уже давно стала нормой в отрасли. В последние годы широко стали применяться водные лакокрасочные материалы (ЛКМ), особенно в строительной отрасли, развивается рынок порошковых красок как наиболее экологически безопасного продукта. Многие отрасли промышленности перешли на использование в производстве материалов с высоким сухим остатком и УФ-отверждением. Много экологических идей заложено в саму технологию производства: нормой стал процесс регенерации растворителя, сжигание выбросов, растет применение экологически безопасных сырьевых компонентов.

Сегодня в отрасли достаточно велика доля импортного сырья, по нашим оценкам она составляет до 40 процентов. Есть компоненты, например добавки, которые невыгодно производить в малых объемах. Их производят в основном глобальные интернациональные компании в Европе. В последние годы производство мелкотоннажных сырьевых компонентов организуют китайские компании, во многом заимствуя технологии на Западе.

В России тоже много лет поднимается идея малотоннажной химии. Но до каких-то реальных проектов дело до сих пор не дошло. Есть идеи по организации производства связующих, пигментов, растворителей, но как только дело доходит до бизнес-плана, энтузиазм сразу пропадает: долго, дорого, да и высокие требования по качеству и с внедрением придется повозиться. К этому наши химические компании не очень привычны.

Многие предприятия учитывают в производстве своей продукции экологические нормы

А если доходит до экспорта, то вообще руки опускаются. Все рынки давно уже выстроены, вмешаться в них очень сложно. В каждой стране есть свой протекционизм, который годами формировался прежде всего транснациональными компаниями, и российская химия (не путать с нефтехимией) никогда широко в глобальной конкуренции не участвовала. Это же проблема относится и к сфере ЛКМ. Проекты по экспорту ЛКМ можно по пальцам пересчитать, да и итоги их мелки. Даже на наших традиционных рынках стран СНГ заметно падение российской доли в силу защиты собственного рынка, развития там производства транснациональных игроков и стимулирования собственных локальных производителей.

Конечно, конкурентность отрасли и тем более инновационность во многом зависят от уровня квалификации кадров. Мы, к сожалению, в 1990-е годы полностью потеряли отраслевую науку. Какая-то часть еще теплится в вузах, которые продолжают заниматься подготовкой кадров для отрасли, но делают это в очень усеченном формате. Да и качество подготовки выпускников очень упало. У некоторых предприятий есть свой небольшой научно-исследовательский центр и собственная школа подготовки специалистов, но это может позволить себе не каждый. Это получается только у предприятий, которые имеют исторически развитую заводскую лабораторию и сформированную культуру воспитания специалистов.

За пять лет в химпроме РФ реализовано 43 проекта импортозамещения

Даже передовики в большей части повторяют известные мировые аналоги. Иногда получаются и прорывы, что позволяет выиграть конкуренцию с импортом. Отечественные предприятия играют заметную роль в таких сегментах, как транспортное машиностроение, рынки койл-коутинга, порошковых красок, мебельных лаков, судовых покрытий.

Каждый экономический кризис дает импульс для роста, новых идей, инновационных тем. Потребители ищут новые решения, государство добавляет активности и стимулов. И задача отрасли - зацепиться за эти возможности и не оплошать.

Экономика Отрасли Промышленность

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