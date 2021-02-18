Иностранные студенты МГУ смогут сдать тест на COVID-19 в общежитии вуза

МГУ им. Ломоносова ждет иностранных студентов из более 25 стран и республик, с которыми у России открыто авиасообщение. Напомним, для въезда в РФ, по распоряжению Роспотребнадзора, сейчас необходимо предоставить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР. Результат должен быть получен не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию.

По приезду тоже необходимо пройти тестирование и "отсидеться" в изоляции. Но где?

- Московский университет предоставляет возможность всем приезжающим иностранным студентам поселиться в общежитии МГУ на период прохождения изоляции, длительность которой составит от 3 до 5 дней, - сообщает пресс-служба вуза.

Более того, все иностранные студенты МГУ смогут сдать второй тест на COVID-19 в течение трех дней после приезда непосредственно в общежитии. "МГУ работает в сотрудничестве со страховыми компаниями", - подчеркнули в Московском университете.

После того, как будут получены отрицательные результаты теста, ребята смогут выйти на полноценную учебу и поселиться в общежитии МГУ на постоянное, закрепленное на период обучения, место.

"Московский университет делает многое для того, чтобы приезжающие иностранные студенты чувствовали себя комфортно, - отметил ректор МГУ им. Ломоносова академик Виктор Садовничий. - Для всех иностранных обучающихся МГУ работает горячая линия, на которую студенты могут обратиться как за информацией и психологической поддержкой, так и за помощью волонтеров.

В 2020/2021 учебном году, несмотря на пандемию и дистант, в Московском университете приняли на 20% больше иностранных студентов чем в прошлом учебном году. Вуз уже готовится к новому приему. 28 февраля В МГУ им. Ломоносова в онлайн-режиме пройдет День открытых дверей для иностранных абитуриентов. Регистрация на мероприятие открыта на портале на русском, английском и китайском языках.