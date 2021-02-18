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18.02.2021 01:07
Рубрика: Спорт

"Ювентус" проиграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Туринский "Ювентус" потерпел поражение в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде против "Порту" - 1:2. Ответный матч состоится девятого марта.
Фото: AFP/MIGUEL RIOPA Фото: AFP/MIGUEL RIOPA
Фото: AFP/MIGUEL RIOPA

Португальцы открыли счет уже на второй минуте после грубейшей ошибки полузащитника "Старой синьоры" Родриго Бентанкура. Уругваец в собственной штрафной решил отдать пас голкиперу Войцеху Щесны, но сделал это очень слабо, чем воспользовался форвард хозяев Мехди Тареми.

Фото: AP Photo / Joan Monfort
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В начале второй половины "Порту" удвоил преимущество - отличился Мусса Марега. Лишь пропустив второй мяч, "Ювентус" активизировался. Главный тренер гостей Андреа Пирло выпустил на поле Альваро Морату, затем Аарона Рэмзи. Потихоньку итальянцы начали создавать моменты у чужих ворот, и в результате добились своего: на 82-й минуте с передачи Адриана Рабьо забил Федерико Кьеза. Не исключено, что этот гол может сыграть ключевую роль в противостоянии. Ведь теперь "Ювентусу" для выхода в четвертьфинал достаточно будет победить "драконов" на своем поле со счетом 1:0.

В параллельной встрече "Севилья" неожиданно уступила "Боруссии" (2:3). Счет открыли испанцы: на седьмой минуте забил Сусо. Однако еще до перерыва "желто-черные" забили три мяча: один гол в активе Махмуда Дахуда, дубль оформил Эрлинг Холанд. К слову, норвежец первым в истории Лиги чемпионов забил 18 мячей в 13 встречах турнира.

Во второй половине "Севилья" все же отквитала один мяч усилиями Люка де Йонга и вернула определенную интригу в это противостояние. Ответный поединок в Дортмунде пройдет девятого марта.

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