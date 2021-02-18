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18.02.2021 18:20
Рубрика: Спорт

"Синьора" тоже спотыкается

"Ювентус" проиграл "Порту" в матче Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
На неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Пожалуй, главную сенсацию сотворил "Порту", обыгравший на своем поле "Ювентус" с Криштиану Роналду со счетом 2:1.
"Ювентус" пропустил уже на второй минуте от "Порту" и так и не сумел уйти от поражения. Фото: EPA "Ювентус" пропустил уже на второй минуте от "Порту" и так и не сумел уйти от поражения. Фото: EPA
"Ювентус" пропустил уже на второй минуте от "Порту" и так и не сумел уйти от поражения. Фото: EPA

Туринскому клубу не привыкать стартовать в плей-офф еврокубков с поражения. Не далее как в прошлом году "Старая синьора" встречалась с "Лионом" также в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира, проиграв первый поединок на выезде (0:1). Дома итальянцы победили (2:1), но благодаря правилу выездного года вперед прошли французы.

Как знать, может та история повторится и в нынешнем розыгрыше. Хотя гол Федерико Кьезы в концовке может помочь "Ювентусу". Не будь его, "Порту" отправился бы на Апеннины с гандикапом в два забитых мяча и ноль пропущенных. К слову, впервые за три года в плей-офф Лиги чемпионов у туринской команды отличился не Роналду. Криштиану вообще нанес лишь один удар в этой встрече.

В прошлом году "Ювентус" также уступил в первой встрече в гостях в 1/8 финала Лиги чемпионов и не сумел отыграться на своем поле

- Нелегко отреагировать, когда пропускаешь гол уже на второй минуте. Футболисты утратили уверенность, это повлияло на их выступление. К счастью, благодаря голу Кьезы у нас остался неплохой шанс, - подчеркнул главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло. - "Порту" хорошо перекрывал свободные зоны в центре, и нам приходилось чаще задействовать фланги. Но это непросто, когда мяч движется недостаточно быстро.

В свою очередь, рулевой "Порту" Сержиу Консейсау остался доволен игрой "драконов". Специалист подчеркнул, что португальцы могли забить третий и что они не заслуживали пропущенного гола.

Фото: REUTERS
Футболисту "Ювентуса" Морате стало плохо после матча с "Порту"

- "Ювентус" нанес опасный удар лишь на 70-й минуте. Мы говорим о чемпионе Италии с одними из лучших футболистов мира в составе. Это доказывает, что "Порту" был очень силен. Вполне могли забить третий мяч, у нас были шансы. Конечно, я слегка расстроен, потому что в концовке пропустили мяч, который может сыграть решающую роль. "Но в любом случае мы победили и это хорошо", - сказал Консейсау.

В параллельном матче дортмундская "Боруссия" неожиданно переиграла на выезде "Севилью" (3:2). Испанцы вели в счете, но еще в первом тайме гости забили три мяча.

Героем встречи стал форвард дортмундской команды Эрлинг Холанд, оформивший дубль. Норвежец первым в истории забил 18 мячей за 13 встреч в Лиге чемпионов. Также Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров главного еврокубка среди соотечественников. У него столько же мячей, сколько у экс-игрока "Валенсии" Джона Карью, а до бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера остался всего один гол.

Фото: REUTERS
"ПСЖ" разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов

- Мне нравится этот турнир, было здорово забить два мяча "Севилье". Увидев, как Мбаппе сделал хет-трик в матче с "Барселоной", я был вдохновлен. Спасибо ему за это. Важно, что у нас есть три гола на выезде. Впрочем, останавливаться не надо, нужно и дома идти вперед, забивать и побеждать. Нельзя думать о ничьей, иначе тебя обязательно накажут, - полагает Холанд.

Добавим, что накануне вечером первый матч 1/16 финала Лиги Европы провел "Краснодар". Домашний матч "быков" против загребского "Динамо" завершился после подписания номера "РГ" в печать.

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