Избран новый патриарх Сербской православной церкви

Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич) избран новым предстоятелем Сербской православной церкви (СПЦ), сообщает газета Blic. Выборы состоялись в храме св. Саввы в Белграде, в голосовании приняли участие более трех десятков архиереев.

Как ожидается, в ближайшее время в соборном храме архангела Михаила в сербской столице состоится интронизация нового патриарха, после чего он официально займет свой пост.

Порфирий (Перич) родился в Югославии в 1961 году. Окончил Богословский факультет Белградского университета и получил степень доктора богословия в Афинском университете.

Напомним, предыдущий патриарх СПЦ Ириней скончался в военном госпитале Белграда 20 ноября прошлого года от коронавируса.