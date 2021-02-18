Добровольцев заразят коронавирусом для подробного изучения болезни

В Великобритании в ближайшие недели запускают Human Challenge - исследования на основе заражения здоровых добровольцев. 90 испытуемых в возрасте от 18 до 30 лет будут инфицированы Sars-CoV-2 в "безопасной и контролируемой среде".

Британский орган по вопросам этики клинических испытаний дал разрешение на первое в мире исследование, которое предусматривает инфицирование добровольцев коронавирусом.

Задача исследования - выяснить, как иммунная система человека реагирует на вирус, проанализировать самые ранние стадии инфекции до появления симптомов, а также как вирус передается от человека к человеку. Результаты исследования будут использованы при разработке вакцины.

Программа Human Challenge разработана в рамках партнерства Имперского колледжа Лондона, Национальной службы здравоохранения Великобритании, нескольких коммерческих фондов и hVIVO - организации, которая несколько десятилетий проводит исследования на добровольцах. Британские власти инвестируют в этот проект 33,6 миллионов фунтов стерлингов (43,5 млн долларов США), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.

Руководить исследованием будет Крис Чу из Имперского колледжа. По его словам, безопасность волонтеров превыше всего. После того как им введут вирус в нос, они проведут на карантине 14 дней - в больнице под тщательным наблюдением медиков.

Волонтерам будет выплачена в течение года компенсация - около 4500 фунтов стерлингов.

Представитель британского правительства Кваси Квартенг рассчитывает на то, что исследование станет важным этапом в борьбе с коронавирусом: "Наша цель - найти лучшие и самые эффективные вакцины".

Великобритания - одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 в Европе. На сегодняшний день первую дозу вакцины получили более 15,5 миллионов человек по всей стране. Для полной защиты требуется вторая - на данный момент ее получили около 550 000 человек.