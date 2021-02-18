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Рубрика: Спорт

Шест кормит

К мировым стартам допущен один наш спортсмен, но он выступает за Беларусь
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 36(8387)
По старой памяти просматриваю все протоколы международных состязаний легкоатлетов. И хотя наши спортсмены пока не допущены к ним в этом году даже в нейтральном статусе, все же хочется быть в курсе. И вдруг - маленькая радость. Матвей Волков (Россия) занял на турнире в польском городе Торун, где, кстати, с 4 по 7 марта пройдет и первенство Европы в закрытых помещениях, пятое место - 5 м 40 см. Крайний срок подачи заявок на чемпионат - 24 февраля, но ни один наш легкоатлет допуска пока не получил.
Матвей Волков с 15 лет на официальных стартах показывает результаты солидного взрослого уровня. Фото: ЕРА Матвей Волков с 15 лет на официальных стартах показывает результаты солидного взрослого уровня. Фото: ЕРА
Матвей Волков с 15 лет на официальных стартах показывает результаты солидного взрослого уровня. Фото: ЕРА

Подумалось, что руководители World Athletics сжалились над 16-летним талантом из Иркутска, одолевшим еще в прошлом году в 15 лет 5.50. Это выше, чем прыгал в его годы нынешний рекордсмен мира швед Арман Дюплантис, в сентябре поднявший планку рекорда мира до 6.18. Ясно, что сибирский паренек ни в каких допинговых нарушениях не замешан. Да и его родословная заставляет поверить, какую же важную роль играют гены в нашей жизни.

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Отец Матвея - Константин Волков - серебряный призер Олимпиады-80 по прыжкам с шестом, обыгрывал в былые годы самого Сергея Бубку. Личный рекорд Волкова-старшего, установленный в 1984-м, неплох и для нынешних времен - 5.85. А знаете, кто тренировал Константина? Его отец, заслуженный тренер и тоже шестовик Юрий Николаевич Волков. Так что тому, что внук и сын из династии потомственных шестовиков Матвей пришел в прыжковый сектор в шесть лет и добился успехов, удивляться нечего.

Но как же я ошибался. Связался с Михаилом Бутовым, избиравшимся в более счастливые годы членом Совета Международной федерации легкой атлетики (ныне World Athletics). И он прояснил ситуацию. Матвей Волков вместе с отцом-тренером Константином уже практически "не наши". Перебрались в Беларусь, за которую и предстоит выступать. Допуск от Беларуси на участие в турнирах уже есть. Ну а как же с буквами RUS в официальном протоколе состязаний? Аббревиатуру, видно, заменить не успели. Пока используют старые данные.

До чего невеселые времена переживает наша королева спорта. Хотя какая там "королева" - настоящая Золушка. Целая вереница руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) промчалась перед глазами, так ничего и не сделав для того, чтобы вернуть россиян в международную семью, из которой они были исключены еще в ноябре 2015-го.

Отец и дед Матвея Волкова тоже были сильными шестовиками 

Сейчас после очередной, пусть и временной отставки только избранного президента ВФЛА его обязанности исполняет Ирина Анатольевна Привалова. Достойный человек, прекрасная спортсменка - чемпионка Олимпиады-2000 в Сиднее в беге на 400 м с/б. В мире легкой атлетики ее помнят, знают, уважают. И сколько же надежд в связи с приходом Приваловой на должность исполняющей обязанности президента ВФЛА испытывают все, кто еще не забыл о наших больших победах.

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