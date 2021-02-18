Как икона Богородицы "Взыскание погибших" помогает выдать дочек замуж

Новости

В США снесли бывшее казино Трампа в Атлантик-сити 00:54
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС 00:33
В Мадриде полиция разогнала протестующих против ареста рэпера 00:17
В Финляндии обнаружен новый штамм Covid-19 17.02.2021
РФС будет использовать электронную систему назначения судей 17.02.2021
Главврач больницы в Коммунарке призвал всех носить маски 17.02.2021
Биткоин обновил рекорд стоимости 17.02.2021
ФАС проверит агрегаторы такси из-за завышенных цен в снегопад 17.02.2021
Анна Кузнецова предложила создать реестр "алиментщиков" 17.02.2021
Мишустин совершит рабочий визит в Псковскую область 17.02.2021
В Петербурге ужесточили правила расселения коммунальных квартир 17.02.2021
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях 17.02.2021
Греция продлила ограничения на въезд россиян 17.02.2021
В Петербурге воспитатель отсудила компенсацию за хамство в родительском чате 17.02.2021
В Симферополе арестованы пять участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 17.02.2021
Грызлов: РФ готова содействовать диалогу Украины и Донбасса 17.02.2021
В Петербурге суд запретил пятый за сутки сайт с аниме 17.02.2021
Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального не имеет правовых оснований 17.02.2021
Небензя: Недопустимо распространение ложных данных о вакцинах от COVID-19 17.02.2021
Дорожные пробки в Москве оцениваются в девять баллов 17.02.2021
Курс евро понизился на 18 копеек до 89,1 рубля 17.02.2021
Прогнозировать течение болезни поможет искусственный интеллект 17.02.2021
ЦИК Болгарии зарегистрировал партию русофилов 17.02.2021
Лидеры России и Парагвая обсудили борьбу с коронавирусом 17.02.2021
Беларусь завершила вакцинацию медиков от COVID-19 вакциной "Спутник V" 17.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
18.02.2021 00:01
Рубрика: Общество

Теплая Заступница мира холодного

Как икона Богородицы "Взыскание погибших" помогает выдать дочек замуж
Текст: Мария Городова
Российская газета - Неделя № 34(8385)
18 февраля мы отмечаем день иконы Богородицы "Взыскание погибших". Лермонтов запечатлел ее в стихе, икона была святыней в доме Тютчева, с образом не расставалась Матронушка. Перед иконой "Взыскание погибших" молятся о тех, кто стоит на пороге гибели или даже переступил его: о пропавших без вести, погрязших в пьянстве, в нищете, или когда человек один на один с опасностью. А еще, испрашивая у Богородицы счастливого замужества. Казалось бы, неожиданный разброс, но тут все решает опыт, а именно получившие известность случаи помощи по молитве у образа. К счастливому замужеству мы еще вернемся, сначала более драматичные сюжеты.
Счастливое замужество - проблема во все времена, но люди всегда знали: счастье - в любви. "Сватовство майора", П.А. Федотов. Фото: wikipedia.org Счастливое замужество - проблема во все времена, но люди всегда знали: счастье - в любви. "Сватовство майора", П.А. Федотов. Фото: wikipedia.org
Счастливое замужество - проблема во все времена, но люди всегда знали: счастье - в любви. "Сватовство майора", П.А. Федотов. Фото: wikipedia.org

Впервые имя "Взыскание погибших" по отношению к Богородице появляется на Руси в XVII в. вместе с повестью "О покаянии Феофила, эконома церковного во граде Адане". История, произошедшая в малайзийском Адане в VII в., достойна пересказа. Некий Феофил служил экономом у епископа. Служил верой и правдой, завоевав почет и уважение. Но епископ умер, назначили нового, и кто-то, желая занять завидное место эконома, оклеветал Феофила, его выгнали. Обида жгла бедолагу, казалось, что все вокруг над ним насмехаются, и он решил восторжествовать над гонителями. Но как? Нашелся советчик, подсказавший: проси помощи у дьявола, тот все устроит. Желание поквитаться с обидчиками было так сильно, что Феофил совершил непоправимое: он не просто обратился к дьяволу, отрекшись от Бога, он добровольно подписал с дьяволом договор - хартию. Только не надо считать, будто несчастный Феофил был единственным волонтером за всю историю рода человеческого.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Совбез РФ передал Псково-Печерскому монастырю уникальные иконы, вывезенные нацистами

Подписал Феофил хартию, а через некоторое время новый епископ, разобравшись, в чем дело, позвал его назад. И вот тут-то весь ужас содеянного и предстал перед Феофилом, он понял, какой непоправимый шаг совершил. Он не мог ни есть, ни спать, он удалился в храм - каяться. Но понимая, что сам, добровольно отрекся от Создателя, Феофил уже не смел обращаться к Богу. И тогда он обратился к Божией Матери, умоляя Ее, Заступницу, взыскать его, погибшего. Эти слова кающегося Феофила и легли потом в основу молитвы, обращенной к иконе "Взыскание погибших". "Заступнице усердная, Господа Мати! К Тебе прибегаю окаянный и паче всех человек грешнейший: вонми гласу моления моего, вопль и стенания мои услыши!" Богородица услышала и спасла Феофила. Больше того, Она вернула эконому подписанную им хартию. Поскольку "нет греха, побеждающего человеколюбие Божие".

Следующее зафиксированное чудо, связанное с образом "Взыскание погибших", произошло в первой половине XVIII века. В деревне Вязовка Калужской губернии жил крестьянин Федот Обухов, занимавшийся скупкой пеньки. Как-то зимой по пути в село Голдаево Обухова застигла вьюга, он сбился с дороги, оказавшись на краю непроходимого оврага. Обессилев, Федот выпряг лошадь, привязал ее к саням, а сам лег в них. Чувствуя, что замерзает, крестьянин взмолился к Богородице и дал обет написать список с Ее иконы "Взыскание погибших", находящейся в Георгиевской церкви Болхова. Очнулся Федот в чужом доме. Крестьянин Рыданских постоялых дворов позже поведал, что "сидя в избе и услышав голос: "Возьмите", выскочил посмотреть, кто это, и увидел сани". Обухов исполнил свой обет, а икона "Взыскание погибших" Борская прославилась еще многими чудесами.

Не имея возможности помочь близкому, молясь, мы вверяем его жизнь Богородице, зная, что Ее любовь и милосердие выше наших

С Московским списком образа, датируемым 1802 годом, связан иной сюжет. Владелец иконы, дворянин, сначала разорился, потом овдовел. С тремя дочками он оказался в полной нищете, беда шла за бедой, и однажды в полном отчаянии он взмолился Богородице перед образом "Взыскание погибших". И произошло чудо: и денежная помощь пришла, и бедствия прекратились, а дочки-бесприданницы счастливо вышли замуж. Именно после этого случая к иконе и стали обращаться те, кто просил у Богородицы счастливого замужества. И хотя из-за пожаров Москвы 1812 года до нас не дошли ни имя отчаявшегося отца, ни имена его счастливо выданных замуж дочек, несомненно: история, произошедшая до нашествия французов, в Москве была широко известна. Как и сама икона.

Поэтому не будет натяжкой предположить: стих Лермонтова "Молитва", в котором он просит Богородицу "окружить счастьем" любимую и послать ей "сопутников, полных внимания", навеян именно этим образом. Посвящен стих предположительно юной Варваре Лопухиной, а дальше, внимание! Нас ждет открытие!

Икона Богородицы "Взыскание погибших".

Итак, берем стихотворение Лермонтова "Молитва". То, что двадцатидвухлетний (!) поэт выслал сестре Варвары Марии Лопухиной письмом от 15.02.1838 года, застенчиво сопроводив его словами: "Посылаю вам стихотворение, которое нашел случайно в ворохе своих путевых бумаг и которое мне в какой-то степени понравилось, потому что я его забыл, но это вовсе ничего не доказывает". И дальше - мольба о счастье любимой.

Я, Матерь Божия, ныне

с молитвою

Пред твоим образом

ярким сиянием,

Не о спасении, не перед битвою,

Не с благодарностью

иль покаянием,

Не за свою молю душу

пустынную,

За душу странника

в свете безродного;

Но я вручить хочу деву невинную

Теплой Заступнице

мира холодного.

Окружи счастием душу

достойную;

Дай ей сопутников,

полных внимания,

Молодость светлую,

старость покойную,

Сердцу незлобному мир

упования.

Оставив на потом осмысление красоты шедевра любовной лирики, обратим внимание на то, как поэт обращается к Богородице: "Теплая Заступница мира холодного". И сравниваем, какие имена Божией Матери звучат в молитвах, посвященных образу Богородицы "Взыскание погибших", - в тех, что были написаны по следам упомянутой выше повести "О покаянии Феофила", и в тех, что были созданы позже. Оказывается, точная фраза "Теплая Заступница мира холодного" не встречается нигде. Хотя среди обилия обращений к Богородице "Заступница" встречается часто. А вот "Теплая Заступница" лишь раз, но именно этот эпитет из всего множества именований Богородицы оказался ближе всего сердцу поэта. Значит, восприятие Богородицы Лермонтовым было личностным. Теперь про холодный мир. То, что Лермонтов воспринимал мир именно так, - не новость, это сквозная тема поэта. Неожиданно то, что заносчивый, мятежный Лермонтов, которого так часто знали злым, Лермонтов, после смерти которого свет беспощадно изрек: "Туда ему и дорога", вверяет дорогое ему существо Теплой Заступнице мира холодного!

Но, может, тут просто литературный дар, умение красиво складывать строчки? Нет, и вы сейчас убедитесь в этом сами. Читаем последнее четверостишие:

Срок ли приблизится часу

прощальному

В утро ли шумное,

в ночь ли безгласную -

Ты восприять пошли к ложу

печальному

Лучшего ангела душу

прекрасную.

Вас ничто не смущает в последней строке? Ну, конечно, фраза "пошли... лучшего ангела"! Будто ангелы бывают лучше и хуже! Но разве эта по-детски наивная просьба послать любимой "лучшего ангела" не есть сама искренность?

Думаю, подробный анализ стиха объяснил бы это удивительное сочетание нежности с горячностью мольбы (попробуйте не просто пробежать стихотворение глазами, а прочитать его!), но главное в другом. Разве не чудо, когда одно сердце - своенравное, гордое, эгоистичное, часто недоброе, - обычное человеческое сердце, как у всех нас, забыв о себе, забыв себя, начинает горячо и искренне молиться о счастье и спасении другого - того, кто ему дорог! И что это, как не взыскание погибшего?

Общество Религия Православный календарь с Марией Городовой

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Володин назвал Россию "последним островом свободы"
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях
ФНС упростит россиянам получение налогового вычета
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"