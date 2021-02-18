После снятия ограничений россияне не торопятся возвращаться в офлайн. Гораздо комфортнее заказать еду из ресторана домой, оставаясь в пижаме и домашних тапках. Фото: Александр Корольков/РГ

Пандемия и удаленный режим работы сильно поменяли предпочтения людей в еде, одежде и развлечениях. Так, поднялись спрос на доставку продуктов и готовой пищи, продажи домашней одежды и интерес видеоиграм, когда другие сферы, наоборот, просели.