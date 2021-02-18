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Рубрика: Экономика

Что разошлось по домам

Пандемия заметно изменила предпочтения людей в еде, одежде и развлечениях
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
После снятия ограничений россияне не торопятся возвращаться в офлайн. Гораздо комфортнее заказать еду из ресторана домой, оставаясь в пижаме и домашних тапках. Фото: Александр Корольков/РГ

Пандемия и удаленный режим работы сильно поменяли предпочтения людей в еде, одежде и развлечениях. Так, поднялись спрос на доставку продуктов и готовой пищи, продажи домашней одежды и интерес видеоиграм, когда другие сферы, наоборот, просели.

Продукты ждут доставки

Текст: Дарья Худякова
Рынок онлайн-торговли продуктами питания в 2021 году вырастет практически в два раза - с 151 млрд до 295 млрд рублей, прогнозируют аналитики, а проникновение онлайна в сферу продуктового ритейла вырастет с 0,9% до 1,7%. При этом экспресс-доставка будет самым быстро растущим сегментом этого рынка, ее доля увеличится практически в три раза - с 35 до 92 млрд руб., отмечает Владимир Холязников, управляющий директор Х5 FoodTech (занимается экспресс-доставкой товаров из сетей под управлением Х5 через приложения "Пятерочка Доставка" и "Перекресток").

"Темпы роста не снижаются и мы не ожидаем сокращения количества заказов в сервисах экспресс-доставки из-за прекращения пандемии. Ограничения в определенной мере подтолкнули людей к онлайн-модели потребления. Но постоянными пользователями они стали благодаря удобству и доступности таких услуг", - говорит Владимир Холязников. В X5 Retail Group считают, что потребность ходить в магазин за продуктами или в рестораны у людей останется. Они будут комбинировать поход в магазин с заказом продуктов онлайн в зависимости от своего времени, сил, погодных условий и других факторов.

Фото: youtube.com
Роботы доставят заказы из ресторанов в Москве и Иннополисе

Сервисы доставки еды в период локдауна побили все рекорды - за время пандемии, по разным подсчетам, этот рынок вырос больше, чем в два раза. "После снятия ограничений продажи и средний чек снизились, но все равно остаются выше, чем в прошлом году. Среди сервисов очень хорошо себя показали dark kitchen ("темные кухни" - приготовление еды только на доставку). Такой формат работы оказался самым эффективным, потому что изначально ориентирован только на работу в онлайне", - считает Денис Бурлаков, генеральный директор финтех-компании RBK.money. По оценкам компании, рост сегмента dark kitchen продолжится благодаря низким ценам на аренду помещений по сравнению с классическими ресторанами и благодаря новой привычке россиян заказывать еду онлайн.

Проникновение онлайна в продуктовом ретейле на развитых рынках достигает уже 10-15%, в целом по РФ оно около 1%, российский рынок еще далек от насыщения. "Снятие ограничений не оказало существенного влияния на доставку еды из ресторанов. Именно доставка продуктов будет главным трендом 2021 года, и покажет наиболее быстрый рост", - рассказали в пресс-службе Яндекса. Популярнее всего у покупателей Яндекс.Еды бургеры, картофель и блюда из курицы. В доставке продуктов, как в Яндекс.Лавке, так и Яндекс.Еде, традиционно в топе товары повседневного спроса и фреш: хлеб, молоко, вода, яйца, бананы.

"Потенциал роста рынка доставки продуктов сохранится", - считает Михаил Морозов, директор по маркетингу и клиентскому сервису "Утконос Онлайн". - Рост не будет таким динамичным как в прошлом году, но будет демонстрировать двухзначный рост относительно 2020 года. Наверняка, часть покупателей вернутся в офлайн-магазины или будут использовать их для дозакупки, но предпосылок для полного отказа от онлайн-покупок точно не будет".

В Томске ресторанам компенсируют расходы на доставку еды клиентам

Пижама делает кассу

Текст: Ирина Жандарова
Пандемия изменила отношение граждан к одежде. Рынок одежды, обуви и аксессуаров в 2020 году потерял 20-25% объема в денежном выражении, люксовый сегмент - 15%, посчитали в Fashion Consulting Group (FCG). При этом выросли продажи одежды для сна.

Убытки и потери fashion-сегмента связаны с резким изменением предпочтений покупателей. Спрос на привычную офисную одежду рухнул. В то же время продажи толстовок выросли на 80%, футболок - на 100%, домашних халатов - на 110%, худи - на 140%, а лидером продаж стала пижама - их продажи выросли на 154%. При этом сегмент детской одежды пострадал сильнее, чем женской. В "городах-миллионниках" количество магазинов женской одежды за год сократилось на 2%, а детской одежды - на 5%", - отметил Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности.

Фото: istock
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Негативно на состоянии офлайн-магазинов сказалась самоизоляция. В пиковые недели простоя обороты магазинов одежды, обуви и аксессуаров, по данным Knight Frank, упали более чем на 90%. Сильнее всего был удар со стороны покупателей, которые поняли, что могут обновлять гардероб, не вставая с дивана. Многие бренды, которые ранее делали ставку на офлайн, начали уходить в онлайн. Число продавцов одежды и обуви в 2020 году выросло больше чем в два раза, отметили в Wildberries. Несмотря на снижение общего спроса в fashion-сегменте, по итогам 2020 года онлайн-продажи одежды, обуви и аксессуаров выросли на 45% в денежном выражении и на 72% в количественном.

Сами покупатели начали экономить. "До 2014 года люди были готовы тратить на fashion продукцию до 9-11% от располагаемого дохода, теперь вдвое меньше", - говорит Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор FCG. - Оптимистичный прогноз темпов восстановления рынка - это 2 года".

Геймер взялся за джойстик

Текст: Иван Черноусов
Российский рынок видеоигр стал крупнейшим в Центральной и Восточной Европе и вошел в топ-15 рынков видеоигр в мире. По оценке PwC, его объем превысил 2 млрд долл.

"Российский рынок значительно отличается по своей структуре от США и Западной Европы, где наиболее развитым является сегмент персональных компьютеров и консольных игр, - объясняет Анастасия Шалимова, менеджер практики по оказанию консультационных услуг компаниям в области медиа и развлечений, PwC в России. - В России больше половины рынка занимает сегмент мобильных и казуальных игр. Таким образом, по структуре рынка Россия ближе к Китаю, чем к западным странам".

Фото: iStock
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Это связано как с доступностью комплектующих ПК и консолей, так и с распространением мобильного интернет-покрытия. "В связи с доступностью мобильных устройств для значительного числа людей они являются первой и единственной точкой входа в интернет", - добавляет она.

В США рынок видеоигр за последний год вырос на 62%, по данным NPD Group. Наиболее прибыльными категориями являются геймерские аксессуары (+81% за год) и игровое оборудование (+51% за год). Общий объем рынка видеоигр в мире, по статистике Newzoo, составляет 174,9 млрд долл. При этом наибольшую прибыль приносят мобильные игры (86,3 млрд долларов), на втором месте - игры для смартфонов (74,9 млрд), консоли - 51,2 млрд долларов.

Расцвету рынка во много способствовал период самоизоляции. "В 2021 году рост индустрии определенно продолжится, - говорит Илья Карпинский, директор по стратегическому развитию MY.GAMES. - Одна из главных причин - продолжающийся рост аудитории, у которой с наступлением пандемии появилось больше свободного времени на досуг. Кроме того, игры остаются одним из самых дешевых способов развлечения".

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