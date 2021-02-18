Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Поединок завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Таким образом, российского финала на Australian Open в этом году не будет.

Дойдя до этой стадии 27-летний Карацев, 114-й номер мирового рейтинга, установил новый рекорд соревнований - ведь никому прежде не удавалось в дебютном турнире "Большого шлема" дойти сразу до полуфинала. Однако в матче против Джоковича россиянин не смог продолжить свой триумф.

В первом сете серб сумел использовать свое преимущество в классе - 6:3. Во втором Карацев сопротивлялся более упорно, но снова Джокович выиграл - 6:4. Третья партия прошла под диктовку первой ракетки мира - 6:2.

Соперник Джоковича в финале турнире определится в матче между россиянином Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом из Греции.