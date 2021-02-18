Кипр классифицировал туристов по кодам допуска из-за риска пандемии

Новости

Программу по переобучению граждан Минтруд запустит в марте 16:10
Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта 16:09
Чехия выдала России главаря банды автоугонщиков из Волгограда 16:08
Видео: Учитель из Екатеринбурга ведет химию в мантии Хогвартса 16:07
В Подмосковье лжеюрист выманил у предпринимателя 17 миллионов рублей 15:56
На Сахалине спасли грейдериста, пропавшего во время метели два дня назад 15:56
Вице-мэр Челябинска задержан за взятку 15:50
Тедеско обратился к Промесу по поводу перехода в "Спартак" 15:45
Власти Латвии запретили въезд в страну журналисту Владимиру Соловьеву 15:40
Красноярскому экс-депутату и бизнесмену Анатолию Быкову продлили арест 15:34
В Минтруде назвали условия для получения субсидии за найм работников 15:31
Роспотребнадзор утвердил новый СанПиН для инфекционных заболеваний 15:21
ВЦИОМ: Большинство россиян хотят, чтобы их дети работали в науке 15:13
После пожара в общежитии МАИ за медпомощью обратились трое студентов 14:52
В Москве проведут профилактику Вечного огня 14:51
Медведев: Мягков щедро дарил свое душевное тепло людям 14:46
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Андрея Мягкова 14:40
Названы дата и место похорон Андрея Мягкова 14:39
Песков назвал интересной идею об ответственности за призывы к санкциям против РФ 14:38
Валентина Талызина о Мягкове: Андрей был великий человек 14:30
Песков рассказал о развитии ситуации с приглашением Маска Путину 14:29
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному 14:23
Песков заявил об отсутствии аккаунтов Кремля в соцсетях 14:18
У двух жителей Тюменской области подтвердилась гаффская болезнь 14:15
Антитела при вакцинации "ЭпиВакКороной" образовались у 100% добровольцев 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 15:18
Рубрика: В мире

Кипр классифицировал туристов по кодам допуска из-за риска пандемии

Текст: Александр Саможнев
С 1 марта на Кипре будет применяться новая четырехуровневая система кодов для туристов из 56 стран, которым разрешен въезд в страну без помещения на карантин, сообщает портал financialmirror.com.
Фото: Christopher Furlong/Getty Images Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

В их число входят страны-члены ЕС, а также третьи страны, такие как Великобритания, Россия и Израиль. По оценкам специалистов, эта мера предложена для того, чтобы более правильно оценить риски и обеспечить восстановление туристической отрасли.

Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Почти пять миллионов граждан Евросоюза покинут Великобританию

Новая схема заменит нынешнюю трехкатегорийную систему, чтобы побудить путешественников выбрать Кипр для отдыха следующим летом. Пассажирам, которые могут доказать, что они прошли вакцинацию против COVID-19, по прибытии не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

"Зеленый" уровень предназначен для стран с низким уровнем риска коронавируса, из которых прибывающие могут свободно въезжать. До 31 марта туристам будет предложено пройти бесплатное тестирование по прибытии.

"Оранжевый" - включает в себя страны с более высоким риском, и пассажиры должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, проведенный в течение последних 72 часов. До 31 марта туристов также попросят пройти тестирование в аэропорту.

"Красный" уровень означает, что пассажиры могут въехать в страну, если они имеют отрицательный тест на ПЦР и пройдут еще один тест по прибытии в аэропорт. Кроме того, граждане этих стран должны будут пройти самоизоляцию.

Четвертый "серый" уровень требует "специального разрешения", если граждане не являются киприотами или жителями Кипра.

Кипр является первой страной в ЕС, которая вводит подобную систему кодов. Брюссель уже выразил озабоченность по поводу этой практики.

В мире Европа Кипр Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко 22 февраля
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"
Набиуллина прокомментировала прогнозы об отзывах лицензий у банков
Названы место и дата прощания с Андреем Мягковым
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются