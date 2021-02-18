Кипр классифицировал туристов по кодам допуска из-за риска пандемии

С 1 марта на Кипре будет применяться новая четырехуровневая система кодов для туристов из 56 стран, которым разрешен въезд в страну без помещения на карантин, сообщает портал financialmirror.com.

В их число входят страны-члены ЕС, а также третьи страны, такие как Великобритания, Россия и Израиль. По оценкам специалистов, эта мера предложена для того, чтобы более правильно оценить риски и обеспечить восстановление туристической отрасли.

Новая схема заменит нынешнюю трехкатегорийную систему, чтобы побудить путешественников выбрать Кипр для отдыха следующим летом. Пассажирам, которые могут доказать, что они прошли вакцинацию против COVID-19, по прибытии не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

"Зеленый" уровень предназначен для стран с низким уровнем риска коронавируса, из которых прибывающие могут свободно въезжать. До 31 марта туристам будет предложено пройти бесплатное тестирование по прибытии.

"Оранжевый" - включает в себя страны с более высоким риском, и пассажиры должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, проведенный в течение последних 72 часов. До 31 марта туристов также попросят пройти тестирование в аэропорту.

"Красный" уровень означает, что пассажиры могут въехать в страну, если они имеют отрицательный тест на ПЦР и пройдут еще один тест по прибытии в аэропорт. Кроме того, граждане этих стран должны будут пройти самоизоляцию.

Четвертый "серый" уровень требует "специального разрешения", если граждане не являются киприотами или жителями Кипра.

Кипр является первой страной в ЕС, которая вводит подобную систему кодов. Брюссель уже выразил озабоченность по поводу этой практики.