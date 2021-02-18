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Рубрика: В мире

Китай впервые опередил США в качестве главного торгового партнера Евросоюза

Текст: Александр Саможнев

Китай впервые сместил США с позиции ведущего торгового партнера Европы. В прошлом году экспорт Евросоюза в КНР вырос на 2,2, а импорт - на 5,6 процента. Для сравнения, европейский экспорт в Америку упал на 8,2 процента, а импорт - на 13,2, свидетельствует данные Евростата за 2020 год.

Фото: Ju Peng/Xinhua via AP
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По оценкам экспертов, Китай теперь играет еще большую роль в том, как функционируют европейские экономики. Евросоюз, похоже, готов укреплять экономические связи с китайской стороной. По сравнению с другими частями мира, где ограничения все еще сказываются на деловой активности, экономика Китая демонстрирует несколько более высокие показатели по сравнению с уровнем до пандемии.

"Китай, где были зарегистрированы первые случаи COVID-19, во второй раз не прошел через жесткие социальные ограничения, как это было во многих европейских странах", - цитирует телеканал CNBC аналитика ING банка в Германии Карстена Бжески.

По его словам, Европе будет трудно делать выбор между торговлей с Китаем и помощью США на технологическом фронте. Так, Вашингтон и Брюссель вступили в конфликт с Пекином по поводу сетей нового поколения 5G. При этом иностранные фирмы готовы поделиться технологиями в обмен на доступ к рынку. В то же время, Вашингтон и Брюссель поднимают правозащитную тематику. Компромисс и балансирование между различными аспектами будут препятствовать будущему росту, считает Бжески.

В декабре было достигнуто новое инвестиционное соглашение, направленное на облегчение работы европейских фирм в Китае. Сделка, которая, казалось бы, была поспешно заключена до инаугурации Джо Байдена в конце января, запрещает Китаю останавливать доступ или вводить новые дискриминационные практики в обрабатывающей промышленности и некоторых секторах услуг.

"Нынешний кризис не дает нам другого выхода, кроме как работать рука об руку с нашими глобальными партнерами, в том числе с Китаем", - отметил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

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