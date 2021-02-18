Коммунальщики выступили против нового порядка перерасчета квартплаты

Против введения нового порядка перерасчета платы за коммунальные услуги выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Она направила письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой создать рабочую группу по этому вопросу.

Прошлой осенью в Жилищный кодекс были внесены изменения, касающиеся некачественных коммунальных услуг. Были отменены штрафы за это, но введен порядок перерасчета платы для жителей (ранее кодексом был предусмотрен перерасчет только за перерывы в оказании коммунальных услуг).

Если жители оплачивали ЖКУ по прямым договорам (то есть платили непосредственно водоканалу или теплосети), часто возникал вопрос - кто должен пересчитывать плату: управляющая компания или поставщик ресурсов. И только после определения "виновника" жителям возвращали деньги. Теперь же в такой ситуации ресурсоснабжающая организация должна сделать перерасчет за свои услуги, а затем уже выяснять, кто прав, с управляющей компанией.

В январе Минстрой представил проект связанных с этим поправок в Правила предоставления коммунальных услуг. Предлагается установить, в частности, что УК должна компенсировать перерасчет ресурсоснабжающей организации, если причиной некачественных услуг стало ненадлежащее исполнение ею обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества при условии отсутствия "зафиксированных нарушений качества" ресурсов или перерывов их поставки до границ дома. К примеру, если батареи едва теплые из-за того, что УК вовремя не промыла системы отопления.

Однако это позволит поставщикам ресурсов переложить на управляющие компании любые проблемы с коммунальными услугами, считают в АКОН. Практически нигде в домах нет оборудования, которое позволяет отслеживать, какого качества коммунальные ресурсы на входе в дом - к примеру, поступает ли вода достаточно чистая и горячая. Непонятно, кто и в какой степени виноват, например, в ситуации, когда трубы внутри дома забились или прохудились из-за того, что водоканал дает ржавую воду.

"Все потери и убытки уже заложены в тарифы ресурсоснабжающих организаций, которые ежегодно индексируются правительством, - указывается также в письме. - Компенсация потерь РСО - одно из обоснований для регулярного повышения тарифов".

К тому же, у УК фактически существуют на деньги самих жильцов, и только из них они и могут платить компенсации поставщикам услуг за сделанные тем же жильцам перерасчеты, отмечают в АКОН.

Необходимо создать рабочую группу с участием управляющих компаний и ТСЖ для решения вопроса об их ответственности, считают в Ассоциации. Может быть найден некоторый компромисс, считает президент АКОН Никита Чулочников. Например, что этот порядок будет действовать только в тех домах, где стоит оборудование, умеющее отслеживать качество. Обращение ассоциации в правительство поддержали более 800 управляющих компаний и ТСЖ.