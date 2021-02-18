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Рубрика: Власть

Косачев: Память о войне - больное место коллективного Запада

Текст: Галина Мисливская
Российская сторона продолжит, несмотря на ожесточенное сопротивление западных оппонентов, добиваться на уровне ООН признания Победы над нацизмом всемирным наследием человечества. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на "круглом столе", посвященном статусу воинских захоронений и памятников в России и за рубежом.

Сенатор уверен, что реализация этой идеи поможет не только сохранить правду о войне, но и защитить могилы советских воинов от вандализма и уничтожения.

Фото: iStock
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"Мы видим, что наша история - Советского Союза, Европы, да и в целом мировая история - все больше подвергается нашими недоброжелателями искажениям и шельмованию. Это делается в политических целях, это один из инструментов сдерживания нашей страны и обеления тех, кто запятнал себя во Второй мировой войне коллаборационизмом", - отметил Косачев.

Одним из поводов для споров на эту тему стала инициатива спикера Совфеда Валентины Матвиенко признать победу во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом - всемирным мемориалом человечества.

Идею уже поддержали участники ряда международных форумов, она нашла свое отражение в итоговых документах Бишкекского саммита ШОС, последней сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, МПА СНГ.

"Но мы столкнулись с очередным ожесточенным сопротивлением этой совершенно очевидной идее со стороны наших оппонентов с Запада", - заявил Константин Косачев.

В частности, в декабре прошлого года Россия предложила включить соответствующий пункт в ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. "Западники выступили с консолидированной позицией - с предложением не настаивать на такой формулировке, иначе они сорвут консенсус в целом по резолюции", - рассказал Косачев.

Фото: Российское историческое общество
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"Работа на этом не заканчивается, мы понимаем, что столь ожесточенное сопротивление со стороны наших оппонентов на самом деле означает только одно: что мы точно попали в цель, нащупали больное место. Обязательно эта работа будет продолжаться на уровне глобальном, на уровне ООН", - заявил сенатор.

Он добавил, что международное признание роли Победы "станет еще одним элементом защиты воинских захоронений той войны". "Большая их часть - наши захоронения, они получат юридическую и моральную защиту", - подчеркнул Константин Косачев.

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