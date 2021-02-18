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Рубрика: В мире

Кто такой Пабло Асель, из-за которого бурлит вся Испания

Текст: Юрий Когалов
Арест рэпера Пабло Аселя взбудоражил всю Испанию. Вот уже несколько дней в разных городах пиренейского королевства проходят манифестации с требованиями освободить исполнителя, участники акций протеста жгут мусорные контейнеры, бьют стекла, нападают на полицейских. В ответ в них летят резиновые и пенопластовые пули, слезоточивый газ. Так кто же такой этот Асель?
Фото: Кадр YouTube

Настоящее имя 32-летнего рэпера - Пабло Ривадулья Дуро. Выступать он начал в 2005 году под именем Асель, взятом из арабской литературы. В своих песнях он активно стал использовать политический контекст, за что его неоднократно арестовывала полиция. В конце концов, в 2014 году он был осужден на два года за прославление терроризма в своих песнях. Однако в тюрьму он не попал, поскольку все вынесенные в Испании сроки до двух лет лишения свободы считаются условными. Однако произошедшее ничему не научило рэпера. Асель продолжил в песнях и твитах поддерживать террористов, а также начал оскорблять испанскую монархию. В итоге в 2017 году прокуратура потребовала дать ему уже пять лет тюрьмы. Суд состоялся в 2018-м, исполнителя приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы и штрафу в почти 30 тысяч евро. Однако сразу за решетку его не отправили, для этого рэпера надо было сначала найти и вручить ему постановление суда. После долгих проволочек все юридические тонкости были выполнены, и Аселя обязали добровольно сдаться в первых числах февраля 2021 года.

Когда вышел крайний срок, он так и не сдался органам правопорядка, забаррикадировался в Университете города Лерида и позвал на помощь своих поклонников. В поддержку рэпера и свободы слова выступили многие известные деятели культуры Испании, и власти страны заявили о готовности пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова. Планы эти долгосрочные, поэтому Аселя от ареста ничто не спасло. Полиция ворвалась во вторник в дом, где он укрывался, и вывела его в наручниках. Сейчас рэпер находится в отделении полиции, пока решается вопрос, в какой тюрьме он будет отбывать наказание.

Стоит отметить, что все высказывания, за которые он был осужден, относятся к 2014-2016 годам. В них следователи нашли явные призывы к убийству ряда политических деятелей, требования казни дочерей короля Хуана Карлоса I за трату денег из бюджета на косметические операции. В социальной сети Twitter Асель был еще более несдержан. Испанскую монархию он неоднократно сравнивал с фашизмом и мафией, обвинял ее в финансировании террористов. "Самая отвратительная вещь в монархии - это то, что миллионеры из-за бедствий других делают вид, что заботятся о людях", - писал он в 2015 году. Называл тогдашнего короля Испании Хуана Карлоса I паразитом, и это одно из самых мягких его высказываний.

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Доставалось и полиции, которую Асель обвинял в пытках задержанных, расизме, призывал людей выходить на улицы на акции протеста. "Демонстрации необходимы, но недостаточно, давайте поддержим тех, кто пошел дальше", - написал рэпер в Twitter в 2016 году.

Всего таких высказываний набралось 64. И это только за три года, предшествовавшие открытию второго дела против Аселя. Не унимался он и впоследствии, однако до этих твитов руки следователей еще не добрались.

Кстати, рэпера арестовывали не только за его "творчество", но и за неповиновение властям, а также за ограбление. Именно поэтому суд отказался делать ему еще раз какие-либо поблажки. С такой историей он просто не может рассчитывать на приостановление исполнения приговора, "это было дискриминационным по отношению к другим преступникам", - отметили в Национальной судебной палате.

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