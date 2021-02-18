Кто такой Пабло Асель, из-за которого бурлит вся Испания

Настоящее имя 32-летнего рэпера - Пабло Ривадулья Дуро. Выступать он начал в 2005 году под именем Асель, взятом из арабской литературы. В своих песнях он активно стал использовать политический контекст, за что его неоднократно арестовывала полиция. В конце концов, в 2014 году он был осужден на два года за прославление терроризма в своих песнях. Однако в тюрьму он не попал, поскольку все вынесенные в Испании сроки до двух лет лишения свободы считаются условными. Однако произошедшее ничему не научило рэпера. Асель продолжил в песнях и твитах поддерживать террористов, а также начал оскорблять испанскую монархию. В итоге в 2017 году прокуратура потребовала дать ему уже пять лет тюрьмы. Суд состоялся в 2018-м, исполнителя приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы и штрафу в почти 30 тысяч евро. Однако сразу за решетку его не отправили, для этого рэпера надо было сначала найти и вручить ему постановление суда. После долгих проволочек все юридические тонкости были выполнены, и Аселя обязали добровольно сдаться в первых числах февраля 2021 года.
Когда вышел крайний срок, он так и не сдался органам правопорядка, забаррикадировался в Университете города Лерида и позвал на помощь своих поклонников. В поддержку рэпера и свободы слова выступили многие известные деятели культуры Испании, и власти страны заявили о готовности пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова. Планы эти долгосрочные, поэтому Аселя от ареста ничто не спасло. Полиция ворвалась во вторник в дом, где он укрывался, и вывела его в наручниках. Сейчас рэпер находится в отделении полиции, пока решается вопрос, в какой тюрьме он будет отбывать наказание.
Стоит отметить, что все высказывания, за которые он был осужден, относятся к 2014-2016 годам. В них следователи нашли явные призывы к убийству ряда политических деятелей, требования казни дочерей короля Хуана Карлоса I за трату денег из бюджета на косметические операции. В социальной сети Twitter Асель был еще более несдержан. Испанскую монархию он неоднократно сравнивал с фашизмом и мафией, обвинял ее в финансировании террористов. "Самая отвратительная вещь в монархии - это то, что миллионеры из-за бедствий других делают вид, что заботятся о людях", - писал он в 2015 году. Называл тогдашнего короля Испании Хуана Карлоса I паразитом, и это одно из самых мягких его высказываний.
Доставалось и полиции, которую Асель обвинял в пытках задержанных, расизме, призывал людей выходить на улицы на акции протеста. "Демонстрации необходимы, но недостаточно, давайте поддержим тех, кто пошел дальше", - написал рэпер в Twitter в 2016 году.
Всего таких высказываний набралось 64. И это только за три года, предшествовавшие открытию второго дела против Аселя. Не унимался он и впоследствии, однако до этих твитов руки следователей еще не добрались.
Кстати, рэпера арестовывали не только за его "творчество", но и за неповиновение властям, а также за ограбление. Именно поэтому суд отказался делать ему еще раз какие-либо поблажки. С такой историей он просто не может рассчитывать на приостановление исполнения приговора, "это было дискриминационным по отношению к другим преступникам", - отметили в Национальной судебной палате.
Els furgons dels #Mossos comencen a fer el perillós "carrusel".— Manel Márquez (@manelmarquez) February 17, 2021
Circulant a tota velocitat per la zona d'Urquinaona per evitar que els manifestants puguin agrupar-se. I posant en en perill la integritat de les persones! La gent respon.#LlibertatPabloHaselpic.twitter.com/z4U3mWOxwQ
En #Madrid la #policía se ha puesto a repartir democràcia a garrotazos!— Manel Márquez (@manelmarquez) February 17, 2021
En Puerta del Sol la democracia parece franquismo!#LibertadDeExpresion#LibertadPabloHasel#PabloHaselLibertad
Basta ya! pic.twitter.com/VRPYuASV2L
Auch in #Girona kommt es zu Ausschreitungen und Barrikaden nach der Festnahme von #PabloHasel.#LibertadPabloHasel #PabloHaselLibertad #Katalonien #Catalunya #SpainIsAFascistState #Spain #CatalunyaAntifeixista pic.twitter.com/aqyCO2LzPp— BlxckMosquito (@BlxckMosquito) February 16, 2021