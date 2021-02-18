Латвийская железная дорога распродает вагоны и рельсы

Латвийская железнодорожная отрасль переживает серьезный кризис и распродает на аукционах свое имущество. На начало марта объявлен аукцион по продаже 180 грузовых вагонов дочерней государственной компании Latvijas dzelzceļš - LDz Cargo. Стартовая сумма торгов почти 27 миллионов евро. Также на аукционе уже продаются металлолом от железнодорожников (4300 тонн), это рельсы и детали подвижного состава. Об этом сообщает официальное издание Latvijas Vestnesis.

В прошлом году на продажу были выставлены 22 транспортных средства ЛЖД, включая легковые автомобили, а также "Газель", ЗИЛ, МАЗ и тракторы. На аукционах продавались даже целые локомотивы. Восемь дизельных локомотивов можно было купить за 705 тысяч евро.

Ситуация на ЛЖД настолько серьезная, что под увольнение в этом году попадает 24 процента всех работников компании, а именно 1500 человек.

По данным латвийских СМИ, в прошлом году грузовые железнодорожные перевозки сократились в Латвии почти на 42 процента по сравнению с годом ранее. В 2019 году сокращение было на уровне 16 процентов.