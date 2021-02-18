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18.02.2021 16:06
Рубрика: Культура

В Австралии найдено подтверждение древней легенды о людях и моли

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Австралии группа археологов из Университета Монаш обнаружила первые физические доказательства того, что в древности аборигены в качестве основного источника пищи использовали ночную моль вида Богонг.

Фото: pixabay.com
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Как сообщает ABC News, исследователи посетили пещеры в предгорьях так называемых австралийских Альп в штате Виктория. Там они нашли каменные орудия возрастом около 2000 лет. Анализ этих артефактов неожиданно предоставил первые фактические подтверждения тому, что до сих пор считалось исключительно устными легендами.

Один из найденных каменных инструментов был идентифицирован учеными как переносной шлифовальный камень. На его поверхности были обнаружены микроскопические, измельченные останки моли вида Богонг, которая широко распространена в этой местности. Возраст изученных крупиц составляет от 1600 до 2100 лет.

Исследование показало, что при помощи небольшого переносного шлифовального камня моль измельчали в большом количестве. Этот вывод исключает предположение о том, что останки насекомых могли попасть на инструмент случайно.

Он важен в том отношении, что способен помочь разрешить давний спор. Дело в том, что в описаниях ранних поселенцев 1830-1850 годов встречаются упоминания о том, что аборигены якобы много лет назад питались, в основном, молью. Но к XIX веку моль использовали только при проведении ритуалов.

Эти сведения подтверждали лишь многочисленные устные легенды многих групп аборигенов, проживающих сейчас в Юго-Восточной Австралии. Их предания гласят, что далекие предки действительно принимали в пищу, причем в большом количестве, бабочек. Однако до сих пор никаких надежных археологических свидетельств этого не было.

Примечательно, что еще в начале 1970-х годов археологи организовали экспедицию в пещеры австралийских Альп в надежде на то, что им удастся найти свидетельства употребления моли в пищу. Но все усилия тогда оказались тщетными.

До последнего времени устные предания аборигенов так и считались легендами, а записи поселенцев, как предполагалось, тоже были основаны на этих легендах и описании увиденных ими религиозных ритуалов. Однако в новом исследовании подробно описывается технология приготовления пищи, одним из главных инструментов которой и был найденный шлифовальный камень.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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По мнению авторов исследования, добыча моли для пропитания была налажена практически с промышленным размахом. Более того эти насекомые, по мнению ученых составляли основу рациона аборигенов этнической группы Гунаи-Курнаи.

Местные жители следили за миграцией моли. Насекомые сезонно мигрировали в горы и буквально усеивали все внутреннее пространство местных пещер. Собирать их было делом кропотливым, но не особенно сложным. Затем из насекомых изготавливали муку, из которой в свою очередь, пекли лепешки. Ученые считают, что такой хлеб можно было хранить в течение нескольких недель.

Добавим, что шлифовальный камень был обнаружен в пещере под названием Клоггс, расположенной на высоте 72 метров над уровнем моря на землях клана Крауатунгалунг, входящего в состав группы аборигенов Гунаи-Курнаи. Но в древности, как полагают исследователи, этими пещерными мотыльками питались многие кланы.

Судя по приведенным данным, обнаруженный камень использовался для измельчения моли на протяжении нескольких столетий. Вероятно, он передавался из поколения в поколение. Ученые даже подсчитали, что им могли пользоваться представители 65 поколений одной семьи, то есть в течение примерно полутысячи лет.

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