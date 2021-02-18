Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов

Банк ДОМ.РФ снял ограничения по возрасту для заемщиков, которые хотят взять ипотеку по льготной ставке на индивидуальное жилищное строительство.

Льготная ипотека на строительство частных домов со ставкой от 6,1% была запущена в качестве пилотного проекта ДОМ.РФ в декабре прошлого года. Воспользоваться ею могли заемщики в возрасте до 36 лет, имеющие хотя бы одного ребенка до 19 лет. Программа действует до 30 июня 2021 года. При этом, как отмечал в интервью РБК гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, далее нужно подвести итоги программы и попробовать распространить ее на всю страну.

Однако круг заемщиков был расширен гораздо раньше. Уже теперь, сообщает банк "ДОМ.РФ", оформить кредит на строительство загородного дома могут не только молодые семьи, но все граждане. Возрастные ограничения теперь - стандартные для ипотечных программ: заемщик должен быть не младше 21 года и не старше 65 лет.

Средства можно направить как на строительство дома с одновременным приобретением земли, так и на строительство дома на уже имеющемся в собственности участке. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для других регионов. Первоначальный взнос - от 20%. Минимальная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость дистанционно - с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, которая заказывается через сотрудника банка.

"Рынок индивидуального жилья нуждается в комплексном развитии, в том числе из-за недостаточного проникновения ипотечного кредитования в сегмент. Для изменения ситуации ДОМ.РФ разработал уникальный механизм поддержки ИЖС, зафиксировав ипотечную ставку от 6,1%. Изначально программа предназначалась для молодых семей с детьми, сейчас принято решение распространить программу на все категории заемщиков", - говорит заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Ставка программы приближена к ставке по программе льготной ипотеки на новостройки, отметил зампредседателя правления банка "ДОМ.РФ" Данила Литвинов. "Эта мера значительно расширит круг клиентов, которые могут воспользоваться льготной ставкой, видим большие перспективы для развития продукта", - сказал он.

За 2,5 месяца действия программы в банк уже поступило более 300 обращений на сумму 1,3 миллиарда рублей. Чаще всего этой программой интересуются москвичи, жители Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской и Тюменской областей.

На субсидирование процентов по этим кредитам ДОМ.РФ планирует направить около 300 млн рублей, сообщалось ранее. Ожидалось, что в рамках "пилота" смогут получить кредиты 600-700 семей. Первая сделка по этой программе была проведена уже в декабре - кредит получила семья из подмосковного города Видное на строительство дома в коттеджном поселке в Московской области.

Несколько ограничить спрос на такие кредиты может дефицит земельных участков, отмечает директор по работе с госорганами и банками Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров, привлекательных для застройки участков, да еще с близостью к социальной инфраструктуре, после прошлогоднего бума на загородные дома осталось уже крайне мало. Кроме того, в северных регионах не рекомендуется выбирать участок для покупки, когда есть снежный покров. Непросто, отмечают в ассоциации, будет и купить домокомплект - производители деревянных домов уже загружены на полгода вперед и даже более.