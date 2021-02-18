Магниты помогают в реабилитации после ковида

Использовать магнитное поле для помощи пациентам после тяжелой коронавирусной инфекции начали в нескольких субъектах РФ. Специальные устройства для этого ранее помогали в лечении гипертонии и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Первопроходцами стали врачи Ивановской области. Они попробовали назначать магнитотерапию людям, у которых COVID-19 дал осложнения на легкие. Оздоровительный эффект был налицо. Сегодня эта практика внедрена в некоторых других регионах. Скажем, в Крыму магнитотерапия входит в восстановительные программы санаториев.

Аппараты производят на Рязанском приборном заводе. Устройства создают низкоинтенсивное магнитное поле особой структуры. Клинические испытания подтвердили: оно хорошо влияет на ход лечения сосудов и органов дыхания, позвоночника и суставов.

- Комплекс обеспечивает безмедикаментозное воздействие на организм человека слабыми и сверхслабыми магнитными полями: как общее, так и специфическое - с прицелом на конкретный орган или систему, - говорит доктор медицинских наук, академик РАН Гурий Ступаков. - Ускоряется метаболизм, повышается насыщение крови кислородом, улучшается иммунитет, ускоряется регенерация клеток и тканей. Несколько сотен источников магнитного поля управляются с компьютера.

Всего программ более шестидесяти. Они могут быть разработаны индивидуально для каждого пациента в зависимости от основного и сопутствующего диагнозов с учетом его пола, возраста и степени выраженности процесса. Аналогов нет ни в России, ни за рубежом.