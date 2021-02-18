Marvel выпустит четыре спецвыпуска про Сокола и Зимнего солдата

Студия Marvel продолжает плодить все большее контента, посвященного своей киновселенной.

Как сообщает портал Comingsoon, в проекте Marvel Studios: Legends выйдет еще четыре новых эпизода, которые будут посвящены двум титульным персонажам сериала "Сокол и Зимний солдат", а также Шэрон Картер и Земо. Предыдущие выпуски были посвящены Ванде Максимофф и Вижну.

Все четыре серии станут доступны на стриминговой платформе Disney+ 12 марта - за неделю до премьеры шоу.

Marvel Studios: Legends объединяет и систематизирует события и факты, касающиеся того или иного персонажа, чтобы освежить у зрителей память о них.