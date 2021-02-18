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Marvel выпустит четыре спецвыпуска про Сокола и Зимнего солдата

Новости
    18.02.2021, 17:41
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Студия Marvel продолжает плодить все большее контента, посвященного своей киновселенной.

Фото: instagram.com/ marvel
Disney выпустит документальный сериал о создании киновселенной Marvel

Как сообщает портал Comingsoon, в проекте Marvel Studios: Legends выйдет еще четыре новых эпизода, которые будут посвящены двум титульным персонажам сериала "Сокол и Зимний солдат", а также Шэрон Картер и Земо. Предыдущие выпуски были посвящены Ванде Максимофф и Вижну.

Все четыре серии станут доступны на стриминговой платформе Disney+ 12 марта - за неделю до премьеры шоу.

Marvel Studios: Legends объединяет и систематизирует события и факты, касающиеся того или иного персонажа, чтобы освежить у зрителей память о них.

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