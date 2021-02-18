Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что решение его подопечного о завершении карьеры окончательное и бесповоротное.

В своем аккаунте в "Твиттере" Абдель-Азиз прокомментировал публикацию портала MMAfighting. В ней намекнули на то, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман может стать тем самым особенным бойцом, ради которого Нурмагомедов захочет вернуться в "клетку".

- Этот парень больше никогда не будет драться, - отреагировал менеджер Хабиба.

Напомним, что Нурмагомедов объявил об уходе из спорта в октябре, после того как защитил титул в бою с американцем Джастином Гэтжи. Хабиб поймал соперника в удушающий "треугольник". Поединок с Гэтжи стал для нашего бойца первым и последним с тех пор, как из жизни ушел его отец Абдулманап Нурмагомедов. На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA.