Мясников предупредил о "смертельном квартете" из-за белых продуктов

Телеведущий, кандидат медицинских наук Александр Мясников предупредил об угрозе употребления "белых" рафинированных продуктов.
По его словам, речь идет о белом хлебе, белом рисе, белом сахаре, белых макаронах, белом картофеле и прочих аналогичных продуктах, которые содержат высокий гликемический индекс.
Возможные последствия врач назвал "смертельным квартетом": повышение артериального давления, уровня сахара и обмена холестерина, а также увеличение объема талии.
В эфире телеканала "Россия-1" Мясников продемонстрировал наглядный опыт - взял белый и бурый рис в разных стаканах, налил воду, а потом добавил йод. В стакане с белым рисом вод стала фиолетовой.
Ведущий пояснил, что рафинированные продукты легко усваиваются, а содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь.