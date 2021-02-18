МИД РФ: ФРГ скрывает подробности по делу берлинского пациента даже от союзников

Берлин не делится подробностями об инциденте с блогером Алексеем Навальными не только с Москвой, но и со своими европейскими союзниками. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем самым, по словам представителя российского МИД, Германия вводит мировую общественность в заблуждение относительно "истинных обстоятельств" того, что происходило с Навальным, в том числе на немецкой территории. Такая скрытность "вызывает сомнения в отношении искренности декларируемых германской стороной гуманистических побуждений, о чем они бесконечно говорят".

Напомним, что в Берлине по-прежнему ссылаются на особенности национального законодательства, которое якобы не позволяет немцам раскрывать подробности дела и передавать их российским правоохранителям, несмотря на многочисленные запросы Генпрокуратуры.

"Отсутствуют какие-либо доказательства тех самых обвинений, которые были выдвинуты, отсутствуют конкретные заключения по итогам экспертиз и многое другое", - обратила внимание Мария Захарова. При этом, по ее словам, российская сторона продолжит добиваться от немецких коллег информации по существу вопроса.