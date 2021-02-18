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Рубрика: Экономика

Миллиону человек вернут право распоряжаться земельными участками

Текст: Алексей Дуэль
Строить дома, разбивать сады и огороды без ограничений, ездить на собственных автомобилях и бурить скважины на воду смогут больше миллиона человек, живущих в тысяче населенных пунктов, расположенных на территории заповедников и нацпарков. Такие изменения им принесет принятие постановление правительства, согласно которому Минприроды будет наделено правом определять границы поселений, согласовывать документы территориального планирования, а также проектов правил землепользования и застройки, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате появится возможность включить в гражданский оборот земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, расположенные в границах населенных пунктов, ранее такое было под запретом, - пояснили в Минприроды. - В населенных пунктах, расположенных в нацпарках, будут сняты ограничение на строительство индивидуальных жилых домов, гаражей, садоводства, возведение спортивных объектов".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Кроме того, в таких деревнях и поселках станет проще бурить скважины на воду, снимут ограничения на движения автотранспорта. У жителей появится возможность на законных основаниях собирать грибы и ягоды, лекарственные растения и валежник.

По существующим ныне правилам, многие послабления касались только тех населенных пунктов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, сведения о которых были внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Однако со многими оговорками, а на любое строительство надо было каждый раз получать специальное разрешение. Кроме того, играло роль и то, находится ли населенный пункт полностью на территории особо охраняемой природной территории или только частично.

"Правила землепользования и застройки согласовываются с федеральными или региональными органами исполнительной власти, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория, что ограничивает допустимые виды разрешенного использования земельных участков, - объяснили особенности ныне действующих правил в Минприроды. - Необходимо получать заключение государственной экологической экспертизы проектной документации строительства или реконструкции объектов капитального строительства, если они не относятся к объектам социальной инфраструктуры, а хозяйствующим субъектам - согласовывать свою социально-экономическую деятельность".

Теперь же полномочия Минприроды будут распространяться на населенные пункты, расположенные на всех категориях особо охраняемых природных территорий федерального значения, и станут едиными, отметили в ведомстве, а излишние ограничения будут отменены.

Экономика Недвижимость Земля Правительство Минприроды

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