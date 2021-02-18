Минэкономики предложило расширить механизм поощрения капиталовложений

Предлагается распространить СЗПК на проекты в сфере комплексного жилищного строительства и создания центров омниканальной торговли, снизить с 5 до 1,5 млрд рублей порог капиталовложений для проектов по модернизации общественного транспорта городского и пригородного сообщения, созданию аэровокзалов (терминалов) и транспортно-логистических центров, увеличить с 6 до 10 лет срок действия "стабилизационной оговорки" для проектов в сфере сельского хозяйства, образования и здравоохранения с объемом вложений до 5 млрд рублей.

Одним из ключевых изменений является включение в "корзину" налогов, за счет которых могут возмещаться затраты участников СЗПК, 50% налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также земельного налога, если стороной СЗПК является муниципалитет.

Расширяется перечень затрат, которые участники СЗПК смогут возместить за счет налоговых поступлений от проектов. Помимо затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры, необходимой для проекта (включая затраты на технологическое присоединение), предлагается возмещать затраты на уплату процентов по кредитам и облигационным займам, привлеченным для реализации проектов на инвестиционной фазе; на НИОКР, если на основе созданных новых технологий было начато серийное производство промышленной продукции; на создание и модернизацию оборудования для вычислительных мощностей проектов в сфере цифровой экономики.

Уточняются возможные варианты возмещения затрат: наряду с субсидиями допускается предоставление налогового вычета по отдельным налогам (налог на прибыль организаций, НДПИ, налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог).

Для проектов по добыче твердых полезных ископаемых в рамках СЗПК поправки предусматривают увеличение срока применения пониженного рентного коэффициента НДПИ с текущих 5 лет до срока действия "стабилизационной оговорки" в рамках СЗПК (6, 15, 20 лет) для новых месторождений. Они также создают основание для применения этого коэффициента на действующих месторождениях при условии увеличения объема добычи не менее чем на 15% по сравнению с максимальным объемом добычи за 2017-2019 годы.

Законопроекты подготовлены с учетом обсуждений у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пояснили в министерстве. "Решения по развитию механизма были выработаны в ходе тесного обсуждения с участием экономического блока Правительства РФ и РСПП, - отметил гендиректор "ФосАгро", глава Российской ассоциации производителей удобрений, член бюро правления РСПП Андрей Гурьев ("ФосАгро" заключило одно из первых СЗПК). - Все новации в законе о СЗПК будут направлены на запуск нового инвестиционного цикла в важном секторе добычи твердых полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности и АПК".

"Как мы и договаривались при заключении первого СЗПК, работа над совершенствованием этого механизма продолжается, - сказал председатель совета директоров ЕСН Григорий Березкин. - Правительство в лице Андрея Рэмовича Белоусова и Минэкономразвития внимательно выслушивают и прорабатывают предложения со стороны бизнеса и РСПП. Многое уже учтено, работа идет эффективно и, что важно, не остается на бумаге, а реализуется в конкретных действиях".

Правительство рассматривает СЗПК как ключевой инструмент для наращивания частных инвестиций. Он предполагает долгосрочные (до 20 лет) гарантии со стороны государства по неповышению основных налогов (кроме НДС) и сохранению правил по землепользованию и застройке и ряда других. Для проектов в рамках СЗПК на три года будет отсрочено вступление в силу новых требований в сфере экологического регулирования. Кроме того, возможно возмещение затрат инвесторов на создание инфраструктуры в объеме уплаченных налогов. На эти льготы могут претендовать проекты от 5 млрд руб., для ряда отраслей действуют сниженные границы: от 250 млн для проектов в социальной сфере, от 500 млн - в экологии, АПК, цифровой экономике, от 1,5 млрд - для обрабатывающих производств. Первые соглашения о защите и поощрении капиталовложений заключены в декабре 2020 года, всего подписаны 26 соглашений с объемом инвестиций на сумму почти 1 трлн рублей.