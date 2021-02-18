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18.02.2021 12:45
Рубрика: Общество

Минздрав назвал условие для проведения исследований "Спутника V" на детях

Текст: Ирина Невинная
Возможность проведения клинических исследований вакцины против COVID-19 "Спутник V", как и второй российской вакцины "ЭпиВакКорона", на детях и подростках, обсуждается с участием ведущих педиатров. При этом окончательное решение о начале таких исследований будет принято после подведения итогов пострегистрационных исследований препарата на взрослых, - сообщил сегодня журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Таким образом в Минздраве прокомментировали по запросу медиа новость о скором старте исследований вакцины на детях в одной из московских клиник, о чем сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Собянин: Вакцинация от Covid-19. Клинические испытания вакцины "Спутник Лайт"

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург также пояснял, что по существующим международным правилам, клинические исследования лекарственных препаратов и вакцин с участием детей проводятся после полного завершения испытаний на взрослых, когда получают окончательные результаты по поводу безопасности и эффективности исследуемого препарата. Причем тестирование вакцины на детях должно проходить в несколько этапов с понижением возраста участников: начать предполагается с молодых людей до 18 лет, затем подростков младше 16 лет, и в последнюю очередь - у детей.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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