Московский театр мюзикла празднует свой первый юбилей

Московский театр мюзикла отмечает десятилетие. Сама идея его создания была не только своевременной, но даже и запоздалой: в Москве случались разовые постановки спектаклей этого жанра, состоялись "Анна Каренина" Московской оперетты и эпохальный "Норд-Ост", но собственного дома у российского мюзикла в России не было.

Энтузиасты идеи - театровед и культуролог Михаил Швыдкой, продюсер Давид Смелянский и театральный менеджер Александр Попов - прекрасно понимали, что отважные, но отдельные попытки привить заокеанский жанр к древу отечественного театра погоды не делают. Как итальянская опера и французская оперетта давно стали в России родными, так и мюзикл должен был укорениться на нашей почве. Тем более что границы между музыкальными жанрами стерлись - Театр мюзикла это доказывает уже десять лет.

За попытку спасибо: авантюра удалась. Театр мюзикла начал жить на площадке ДК имени Горбунова - в легендарной "Горбушке", выпустив первую премьеру "Времена не выбирают" по либретто Михаила Швыдкого и Алексея Кортнева. Название оказалось знаковым: времена действительно не выбирают - времена строят, каждый на своем участке. МТМ - на территории жанра и по собственным лекалам. И дело пошло: быстро сложился круг зрителей, преданных этому театру и любящих этот странный жанр, где музыка максимально приближена к реальной жизни, пение - к разговору, танец - к быту. Жанр, которому доступны и высокая трагедия, и уморительная комедия, и остросюжетный детектив, и вольный полет фантазии. Так мюзикл получил в Москве официальную прописку. А вскоре театр переехал с "периферии", какой была удаленная от московских бродвеев "Горбушка", в самый центр, в бывший кинотеатр "Россия" на Пушкинской площади, сцену которого уже освятила, выпустив несколько сенсационных премьер, международная компания Stage Entertainment.

Что доказал за эти годы Театр мюзикла? В первую очередь, универсальность жанра, действительно не признающего границ. МТМ, например, стал сотрудничать с канадской цирковой компанией 7 Fingers, переведя классическую оперетту Имре Кальмана "Принцесса цирка" в ранг современного мюзикла, где в музыкальное действо органично вплелись цирковые номера. Еще раньше он сломал барьеры между популярной эстрадной песней, романсом, рок-н-роллом и опереттой в музыкально-танцевальном ревю "Жизнь прекрасна!". Состоялась премьера сложнейшей оперы Эдуарда Артемьева "Преступление и наказание" по Достоевскому в постановке Андрея Кончаловского - "развлекательный жанр" доказал свою способность играть глубокую психологическую драму. "Эксперимент на стыке жанров" - так определен на афишах тип оригинального "ночного" шоу "Реверс", где драма обогатилась не только музыкой, но и хореографией, и акробатикой. МТМ создает свой фирменный репертуар, для которого приглашаются драматурги класса Дмитрия Быкова и композиторы уровня Раймонда Паулса ("Все о Золушке"). И сформировал фактически новый тип музыкального театра, способного соединить размах и блеск Бродвея с русской театральной традицией, стационарный мюзикл - с репертуарным театром, скрестил западное понятие stagione с русской антрепризой. А Михаил Швыдкой, за плечами которого опыт руководства телеканалом, ведущего популярных телешоу и министра, в самом себе объединил понятия интенданта и художественного руководителя. И даже артиста, на своем юбилее лихо отбивавшего степ в спектакле "Жизнь прекрасна".

Его телеопыт тоже не прошел даром: театр добрался и до телевидения, превратив свою сцену в павильон, где идут съемки некоего телевизионного конкурса. Возник один из самых ярких спектаклей репертуара, блистательный "ПраймТайм", остроумная пародия на телевизионные нравы, "охмурение масс" и смертельную схватку дряхлеющего ТВ с молодым зубастым интернетом. Это шоу совершенно бродвейского размаха с музыкой канадского композитора Максима Лепажа доказало творческие и технические возможности театра - с его мониторами на сцене и в зале, с компьютерной анимацией и зрителями в роли телевизионной массовки.

Театр активно приглашает актеров со стороны: стали постоянными участниками его проектов знаменитый "комик-разговорник" Ефим Шифрин, артисты московских мюзиклов Оксана Костецкая, Валерия Ланская, Лика Рулла, Игорь Балалаев, Александр Маракулин, артист театра и кино Алексей Колган оказался неповторимой Каролиной в "Принцессе цирка", а звезда Свердловской Музкомедии Андрей Опольский подарил свой уникальный голос Мистеру Икс. И тоже невозможно разделить, кто здесь "свой", а кто "чужой": словно этот театр на Пушкинской стал нервным центром российского "мюзикального" жанра, его главным домом.

Театр на Пушкинской соединил размах и блеск Бродвея с русской театральной традицией, музыкальную драму - с опереттой, мюзиклом, кабаре и цирком

МТМ постепенно становится музыкальным "клубом по интересам", комбинатом по производству яркого, увлекательного досуга. Обладающий громадным опытом авторских телепрограмм, Михаил Швыдкой запустил серию творческих встреч, которую открыл Игорь Костолевский. На этой сцене отмечают юбилеи легендарных звезд всех времен от Эдит Пиаф до Людмилы Гурченко и Василия Соловьева-Седого.

В воскресенье театр отметит юбилей большим праздничным вечером "Счастья через край!". Многих десятилетий счастливой жизни ему и его зрителям!