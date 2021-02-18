На отдых за счет работодателя можно будет отправить детей до 24 лет

Новости

Приморская и Гродненская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве 19:12
Захарова: Соловьева объявили невъездным в Латвии на основании фейков 18:51
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова 18:46
Кокорин не сыграет в следующем матче "Фиорентины" 18:46
Избран новый патриарх Сербской православной церкви 18:43
В Минэкономразвития назвали число самозанятых россиян 18:30
ЦБ сообщил о сокращении обналичивания на фоне роста наличных в обращении 18:27
Москва выслала эстонского дипломата в качестве ответной меры 17:55
СК завел дело о передаче калининградским сиротам непригодного жилья 17:52
В Петербурге задержали лжеэлектриков, певших рэп про обман пенсионеров 17:52
Бари Алибасова спрятали от Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за развода 17:49
Суд в Москве арестовал одного из задержанных ФСБ сторонников террористов 17:47
МИД РФ: ФРГ скрывает подробности по делу берлинского пациента даже от союзников 17:47
Marvel выпустит четыре спецвыпуска про Сокола и Зимнего солдата 17:41
В Минтруде рассказали, что будет с "удаленкой" после пандемии 17:36
Переболевший коронавирусом Пригожин призвал россиян делать прививки 17:36
В Роструде рассказали, как россияне будут работать в субботу 17:32
Захарова: Маневры США в Черном море угрожают миру и стабильности 17:17
У обнальщиков материнского капитала нашли частный самолет 17:17
Боярская и Безруков рассказали о работе с Мягковым 17:13
Толстой не исключил попыток начать процедуру исключения РФ из Совета Европы 17:11
Из Конституции Карелии убрали статью о депутатской неприкосновенности 17:03
Пограничники Литвы сообщили калининградцам об упавшем в Неман ребенке 16:46
Electronic Arts купила разработчика автомобильных симуляторов 16:46
Вышел трейлер комедии Бондарчука и Крыжовникова "Рашн Юг" 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 18:54
Рубрика: Экономика

Молодым везде у нас доплата

На отдых за счет работодателя можно будет отправить детей до 24 лет
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
Поехать в санаторий за счет работодателя теперь смогут дети сотрудников компаний в возрасте до 18 лет, а также и в возрасте до 24 лет, если они обучаются по очной форме. Сумма, которую компания направит на оплату их путевок, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогом на прибыль. Ранее правило действовало в отношении детей до 16 лет. Изменения внесены в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Закон публикует "Российская газета".
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Налоговые льготы направлены на развитие в России так называемого социального туризма. Работодатели, выделяя деньги на оплату путевок своим сотрудникам и членам их семей, заботятся о коллективе и при этом экономят на налогах.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Госдума расширила право многодетных родителей на удобный отпуск

Закон о социальном туризме начал действовать в России с 2019 года. Компенсация на отдых сотрудников со стороны работодателя не может превышать 50 тысяч рублей в год на человека. Оплачиваться полностью или частично за счет организации могут только путевки в санаторно-курортные и оздоровительные организации в России. Обычные турпоездки под действие правил не подпадают. Покупать ли путевку сотрудникам - решает сам работодатель, это его право, а не обязанность. Но предложить профинансировать свой отдых в санатории работодателю вполне может сам сотрудник.

Теперь сотрудники могут и самостоятельно по договоренности с работодателем подбирать себе путевку напрямую в санаторно-курортных организациях, чтобы заключить с ними договор, рассказал "РГ" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Раньше покупать путевки работодатель мог только через туроператоров. "Расширяются возможности для более полного удовлетворения спроса людей на разные виды санаторно-курортных услуг", - пояснил сенатор. Нормы имеют значение для организаций, которые получают прибыль, тогда у них есть стимул получить и налоговые льготы, добавил он.

Нужно разъяснять работодателям механизм действия норм и выгоды для организации, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Экономика Работа Экономика Финансы Налоги

Главное сегодня

В Кремле оценили спрос на вакцину от коронавируса в России и за рубежом
Москва выслала эстонского дипломата в качестве ответной меры
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"
Названы место и дата прощания с Андреем Мягковым
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками