На отдых за счет работодателя можно будет отправить детей до 24 лет

Поехать в санаторий за счет работодателя теперь смогут дети сотрудников компаний в возрасте до 18 лет, а также и в возрасте до 24 лет, если они обучаются по очной форме. Сумма, которую компания направит на оплату их путевок, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогом на прибыль. Ранее правило действовало в отношении детей до 16 лет. Изменения внесены в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Закон публикует "Российская газета".

Налоговые льготы направлены на развитие в России так называемого социального туризма. Работодатели, выделяя деньги на оплату путевок своим сотрудникам и членам их семей, заботятся о коллективе и при этом экономят на налогах.

Закон о социальном туризме начал действовать в России с 2019 года. Компенсация на отдых сотрудников со стороны работодателя не может превышать 50 тысяч рублей в год на человека. Оплачиваться полностью или частично за счет организации могут только путевки в санаторно-курортные и оздоровительные организации в России. Обычные турпоездки под действие правил не подпадают. Покупать ли путевку сотрудникам - решает сам работодатель, это его право, а не обязанность. Но предложить профинансировать свой отдых в санатории работодателю вполне может сам сотрудник.

Теперь сотрудники могут и самостоятельно по договоренности с работодателем подбирать себе путевку напрямую в санаторно-курортных организациях, чтобы заключить с ними договор, рассказал "РГ" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Раньше покупать путевки работодатель мог только через туроператоров. "Расширяются возможности для более полного удовлетворения спроса людей на разные виды санаторно-курортных услуг", - пояснил сенатор. Нормы имеют значение для организаций, которые получают прибыль, тогда у них есть стимул получить и налоговые льготы, добавил он.

Нужно разъяснять работодателям механизм действия норм и выгоды для организации, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.