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Рубрика: Общество

На ринге "Боксерского клуба" сойдутся профессиональные спортсмены и блогеры

20 февраля в 19:00 в концертном зале "Вегас Сити Холл" состоится уникальный боксерский турнир профессионального бокса, соорганизатором которого выступает телеканал РЕН ТВ в рамках своего проекта "Боксерский клуб". Турнир будет транслироваться также в прямом эфире и на сайте телеканала.

Зрители РЕН ТВ впервые в прямом эфире станут свидетелями абсолютно нового формата вечера бокса "Короли ринга", в котором примут участие именитые боксеры, бойцы смешанных единоборств, а также популярные блогеры. В главном бою вечера сразятся Федор Чудинов и Айзек Чилемба, а основной кард будет состоять из поединков с участием непрофессиональных боксеров, но зато известных людей в медиапространстве. Так, знаменитый стронгмен Михаил Кокляев выйдет против блогера Артема Тарасова, а скандально известный боец Вячеслав Дацик - против чемпиона Камеруна по боксу Тайсона Дижона, самбист Максим Новоселов - против звезды турниров "по спортивным пощечинам" Дениса Вильданова (он же - Большой Папа).

18 февраля в МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция спортсменов турнира в рамках "Бойцовского клуба РЕН ТВ". Также в ней приняли участие Анатолий Тупицын, заместитель Генерального директора, исполнительный продюсер РЕН ТВ и Владимир Хрюнов, промоутер, представитель Федерации бокса.

"Мы находимся в прекраснейшей студии, мы находимся в эфире и нас смотрит вся страна, мы собрали лучшую за историю российских единоборств карту "Бойцовский клуб" на канале РЕН ТВ", - заявил Владимир Хрюнов.

Станет ли боксерское шоу в субботу главным шоу дня?

"Мы выяснили, что делаем самые яркие бойцовские шоу, а именно шоу по боксу, - считает Анатолий Тупицын, заместитель генерального директора, исполнительный продюсер РЕН ТВ. - Это не было самоцелью, и еще какое-то время назад мы были новичками в этом сегменте медиабизнеса. Но все, что мы делаем, мы стараемся делать хорошо и с душой".

На сегодняшний день в копилке РЕН ТВ не только целая серия успешных и популярных трансляций боев самых именитых мировых спортсменов, но и организованные при непосредственном участии канала спортивные турниры.

Так, в 2019 году масштабным спортивным шоу телеканала стал поединок звезды ММА Александра Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Трансляция боя собрала у телеэкранов половину мужского населения России в возрасте 25-54 лет, установив эфирный рекорд телеканала (средняя доля телесмотрения 47,8% с рейтингом 7,2), а 10-тысячная ВТБ-Арена была забита до отказа. Как отметил Анатолий Тупицын, в тот момент руководство канало "почувствовало запрос аудитории на подобные мероприятия, и канал стал заниматься этим системно". "Сейчас мы показываем лучшие мировые турниры, лучшие отечественные турниры, совместно с Федерацией бокса ряд турниров провели в прошлом году и планируем в этом", - отметил заместитель руководителя РЕН ТВ.

Еще одним событием, организованным РЕН ТВ, стал вечер бокса в баскетбольном центре "Химки" в сентябре 2020 года. В главном поединке тогда сошлись именитый российский боец ММА Сергей Харитонов и топовый боксер-тяжеловес Дэнни Уильямс. Турнир собрал у телеэкранов более 3,7 млн. человек по всей России. Позднее в рамках "Бойцовского клуба" РЕН ТВ выступил в качестве соорганизатора поединка чемпиона WBA и IBF Мурата Гассиева против албанца Нури Сефери. Трансляция собрала аудиторию более 4 млн. человек по всей стране (в возрастной категории 25-54).

20 февраля зрители РЕН ТВ увидят, что бокс действительно может объединять не только самих профессиональных боксеров, но и любителей, фанатов своего дела, просто неравнодушных людей. Уже сейчас в соцсетях, интернет-сообществах можно увидеть небывалый интерес к этому необычному мероприятию, которое, безусловно, станет первым масштабным ярким событием со времен начала пандемии.

Смотрите прямую трансляцию 20 февраля в 22.30 на телеканале РЕН ТВ.

Общество СМИ и соцсети Спорт Бокс

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