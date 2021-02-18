Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для семей

Льготная ипотека под 6,5% хорошо себя показала как антикризисная мера, но ее надо вовремя свернуть. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече ЦБ с банковским сообществом, организованной Ассоциацией банков России. При этом нужно расширять критерии льготной ипотеки для молодых семей, добавила она.

По мнению Набиуллиной, выходить из программы льготной ипотеки нужно постепенно. Так, ее можно сохранить в регионах, где строится недостаточно жилья и нет сильного роста цен на него. "В значительном числе регионов рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья", - подчеркнула Набиуллина.

При этом в Банке России видят потенциал для расширения постоянно действующих, а не временных льготных ипотечных программ. "Требуется выбор таких регионов, где могли бы быть постоянные меры поддержки строительства: либо через ипотеку, либо через какие-то другие механизмы", - сказала Набиуллина. Так, должна быть программа, как и сейчас, для поддержки отдельных групп населения, особенно молодых семей с детьми, уточнила глава ЦБ.

Действующая программа по льготной ипотеке на квартиры в новостройках под субсидируемую государством ставку до 6,5% работает до июля 2021 года. Она запущена весной 2020 года как мера поддержки застройщиков и граждан. По программе действуют ограничения - ипотеку на сумму до 12 млн рублей можно оформить жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей - жителям остальных регионов. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.

Банк России ранее неоднократно высказывался о необходимости вовремя свернуть программу льготной ипотеки. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщал, что льготная ипотека может быть продлена после июля 2021 года в регионах, где не хватает возможностей по строительству нового жилья. По словам министра финансов Антона Силуанова, решение о будущем программы будет приниматься ближе ко второму полугодию 2021 года.