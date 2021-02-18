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18.02.2021 14:12
Рубрика: Экономика

Набиуллина раскритиковала банки за скрытые комиссии по кредитам

Текст: Игорь Зубков

Некоторые банки в погоне за доходами прячут реальную цену кредита в страховые премии и комиссии, они могут достигать до половины реальной полной стоимости кредита. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Фото: Istock
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"Люди часто не понимают, во что им реально обойдется кредит", - упрекнула она банкиров. Поэтому ЦБ пересмотрит правила расчета полной стоимости кредита: в этот показатель войдут все связанные с кредитом дополнительные услуги и комиссии.

Это, с одной стороны, даст клиенту полное представление о его обязательствах, с другой - сделает менее выгодными выдачу таких кредитов для банков, так как по кредитам с высоким ПСК выше надбавки к коэффициентам риска.

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