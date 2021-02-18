Набиуллина увидела риски для вкладчиков от банковских экосистем

Движение банков к созданию бизнес-моделей с экосистемами может таить в себе риски для вкладчиков из-за инвестирования их средств в экспансивную покупку компаний. Об этом заявила на встрече ЦБ с банковским сообществом, организованной Ассоциацией банков России, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Экосистемы таят и свои риски, банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию, отдача от этих бизнесов может быть меньше и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы и финансирует ее развитие. И мы должны защищать интересы вкладчиков и инвесторов", - сказала Набиуллина.

В Банке России явное движение в сторону бизнес-моделей, связанных с экосистемами, видят со стороны небольшого количества крупных банков. "Надо сказать, что экосистемы, безусловно, привлекательны для клиентов, дают возможности получать в одной среде, в одном приложении почти все, что нужно человеку каждый день", - отметила Набиуллина.

Ранее в одном из аналитических докладов Банк России подчеркивал, что развитие бизнес-моделей банков на основе экосистем может негативно влиять на конкуренцию в секторе. Так, оно укрепляет позиции крупных игроков и тех, кто получил доступ к экосистеме, но мешает расти тем, кто не подключен к экосистеме.

Полноценные экосистемы с большим числом проектов, не связанных с банковской деятельностью, на данный момент создают Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк.