Начала действовать система единого билета для поездок на Домбай

С 18 февраля начали действовать перевозки по единому билету на горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщили в Минтрансе.

Система единого билета предполагает использование сразу нескольких видов транспорта. При покупке единого билета пассажиру оформляют билет на самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе. В частности, туристы могут совершить путешествие на самолете с пересадкой на автобус в аэропорту Минеральных Вод. Автобус будет отправляться от аэропорта в 12:15. Основные рейсы самолетов состыкованы со временем отправления и прибытия автобуса.

Оформление единого билета производится не позднее, чем за 12 часов до времени начала автобусной перевозки. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатный проезд.

Единый билет делает пересадку комфортной и сокращает время в пути. Кроме того, пассажир получает круглосуточное сопровождение на протяжении всего маршрута.

Ранее, 31 января, начались перевозки по единому билету на курорты Приэльбрусья.