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Рубрика: Культура

Начались съемки докфильма с Чулпан Хаматовой к 100-летию Сахарова

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня в Москве начались съемки нового документального фильма "Сахаров. Две жизни" о создателе водородной бомбы, академике и известном всему миру правозащитнике, столетие которого отмечается в этом году.
Актриса Чулпан Хаматова. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Актриса Чулпан Хаматова. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Актриса Чулпан Хаматова. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Авторы фильма - сценарист Роман Супер и режиссер Иван Проскуряков. Этот тандем известен такими документальными работами, как "С закрытыми окнами: честная биография Кирилла Толмацкого", "Это Эдик: сказка о потерянном детстве" - тот самый фильм, в котором Эдуарда Успенского играла кукла, и другими. В новой картине заявлены актеры Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова. Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ 21 мая 2021 года в день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова.

Фото: istock
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Автор идеи такого фильма - продюсер Игорь Мишин. Проект им задуман, как документальный фильм, игровое кино и театральная постановка одновременно.

В релизе новой картины сказано, что она будет делиться на две части, соответствующие состояниям героя: "Сахаров, предстающий перед зрителем в начале фильма и в конце - это два разных человека: первый создал самое бесчеловечное оружие на планете; второй - сделал все возможное, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, которую он видел не только в факте существования созданного им ядерного оружия, но и в существовании тоталитарного режима, в чьих руках это оружие оказалось. Перерождение героя, его страхи, страдания, сомнения, многочисленные внешние и внутренние конфликты, жестокие столкновения с антагонистами истории, трудные преодоления этого перерождения - основа драматургии документально-игрового фильма "Сахаров. Две жизни". Также в фильме обещана фото- и видеохроника жизни Сахарова, страны и мира. Авторы воспользуются для работы и мемуарами Сахарова.

Создатели обещают, что впервые в российском документальном кино в фильме о Сахарове будет использоваться ARFX-технология съемки. Это означает, что "околотеатральное пространство-трансформер позволяет поместить героя и события, о которых идет речь в фильме, в соответствующий исторический контекст".

Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ
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"Сахаров - личность невероятного масштаба, настоящий моральный авторитет, каких сегодня практически нет в России. Я, честно говоря, с изумлением читала сценарий. Потому что одну часть его жизни я знала, а все, что было до его правозащитной деятельности, представляла смутно и плохо. Я просто окунулась в сценарий, поглотила его, и мне кажется, что это очень важная и интересная история о том, как развивался взгляд человека, как менялся его путь. Переосмысление того, что он делает, ради чего он это делает. И гуманитарные вопросы, которые появляются в этом сценарии - они невероятно важны", - говорит Чулпан Хаматова.

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