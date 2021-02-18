Население забрало из банков в январе почти 900 млрд рублей

Средства населения на банковских счетах (без учета средств на счетах эскроу) в январе снизились на 881 млрд руб. (-2,7%) после притока почти на 5% в декабре, сообщил Банк России в бюллетене о развитии банковского сектора.

Такое происходит ежегодно в связи с выплатами в декабре годовых премий и бонусов, а также в связи с досрочными выплатами январских пенсий и последующим ростом расходов в новогодние праздники, отмечает Банк России.

В январе сократились не только остатки на текущих счетах физлиц, но и депозиты (на 85 млрд рублей, или на 0,4%). В январе 2020 года вклады физлиц сократились на 1,5%, а за весь прошлый год - на 7,3% (почти на 1,7 трлн рублей).

Средства юрлиц в январе 2021 года выросли на 165 млрд руб. (0,5%) за счет валютных остатков (+266 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или 2,2%), в то время как рублевые снижались (-101 млрд руб., или 0,5%). Рост был обусловлен привлечением крупных депозитов от компаний нефтегазовой отрасли.