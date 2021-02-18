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Названа предварительная причина смерти Андрея Мягкова

Новости
    18.02.2021, 11:13
Текст:   Олег Усков

Названа предварительная причина смерти скончавшегося сегодня в Москве на 83-м году жизни народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

Как передает KP.RU, актер умер от острой сердечной недостаточности.

О месте и дате прощания будет сообщено позднее.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Окончил Химико-технологический институт, после чего работал в Институте пластических масс.

В 1965-м закончил Школу-студию МХАТ. На экране дебютировал тогда же - в "Похождениях зубного врача". Далее - "Братья Карамазовы" Пырьева, звездная "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс".

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