Умер Андрей Мягков

Советский, российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Дата и место прощания будут указаны позднее. Причина смерти, по предварительным данным, - острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. По настоянию отца окончил Химико-технологический институт, после чего работал в Институте пластических масс.

На любительском спектакле был замечен театральным педагогом, который предложил одаренному юноше попробовать силы в Школе-студии МХАТ.

В 1965-м молодой актер успешно выпустился и влился в труппу "Современника".

На экране дебютировал тогда же - в "Похождениях зубного врача" Климова. Далее - Алёша в "Братьях Карамазовых" Пырьева, Гайдар в "Серебряных трубах", звездная "Ирония судьбы" (которую после артист несколько недолюбливал), блестящие "Служебный роман" и "Гараж", трагический Карандышев в "Жестоком романсе".

В 2007-м актер на бис вышел в роли Евгения Лукашина в сиквеле "Иронии судьбы".