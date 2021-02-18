Новости

Названа предварительная причина смерти Андрея Мягкова 11:13
Официально: Disney закрыл новые "Утиные истории" после третьего сезона 10:27
Опубликованы анимированные постеры с основными бойцами Mortal Kombat 17.02.2021
Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун 17.02.2021
Сериал "Сваты" не закрывается и получит финальный сезон 17.02.2021

Умер Андрей Мягков

Новости
    18.02.2021, 10:36
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Дата и место прощания будут указаны позднее. Причина смерти, по предварительным данным, - острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. По настоянию отца окончил Химико-технологический институт, после чего работал в Институте пластических масс.

На любительском спектакле был замечен театральным педагогом, который предложил одаренному юноше попробовать силы в Школе-студии МХАТ.

В 1965-м молодой актер успешно выпустился и влился в труппу "Современника".

На экране дебютировал тогда же - в "Похождениях зубного врача" Климова. Далее - Алёша в "Братьях Карамазовых" Пырьева, Гайдар в "Серебряных трубах", звездная "Ирония судьбы" (которую после артист несколько недолюбливал), блестящие "Служебный роман" и "Гараж", трагический Карандышев в "Жестоком романсе".

В 2007-м актер на бис вышел в роли Евгения Лукашина в сиквеле "Иронии судьбы".

Новости

"Квартет И" хочет снять ремейк фильма "Еще по одной" 17.02.2021
COVID-19 не подтвердился: Михаила Боярского выписали из больницы 17.02.2021
"Джон Сноу" и "Игритт" из "Игры престолов" стали родителями 17.02.2021
Ремейк "Геркулеса" Disney будет соответствовать современным трендам 17.02.2021
⧣ Россия
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Видео: Нагиев грубо пошутил над Лободой на детском "Голосе" 17.02.2021
Найден мертвым оператор "Войны и мира" Бондарчука Аветис Зенян 17.02.2021
Простуда или пневмония: Врачи выясняют диагноз Михаила Боярского 17.02.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умерла Заслуженная артистка России Лариса Кичанова 16.02.2021
Умер актер из сериала "След" Олег Валкман 13.02.2021
Легенда джаза Чик Кориа умер от редкой формы рака 12.02.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Актер Кахи Кавсадзе госпитализирован в тяжелом состоянии 17.02.2021
Заболевший COVID Юрий Соломин рассказал о своем состоянии 17.02.2021
Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 16.02.2021