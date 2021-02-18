Названы лидеры российского рынка смартфонов

По итогам 2020 года российский рынок смартфонов составил 30,376 млн устройств. В четвертом квартале рост российского рынка смартфонов замедлился, и его объем составил 7,902 млн устройств, сообщает аналитическое агентство IDC.

Samsung с большим отрывом заняла лидирующую позицию по объему поставок в штучном выражении в четвертом квартале, а Apple обошла Xiaomi и расположилась на втором месте. Причем доля Apple на рынке смартфонов выросла до 19.1% в штучном выражении - это лучший результат с начала 2018 года. В стоимостном выражении Apple впервые в России опередила все остальные бренды в совокупности. Росту выручки способствовал запуск линейки iPhone 12, которая обеспечила около половины продаж бренда за квартал.

Все модели iPhone 12 поддерживают 5G, и их доля составила почти три четверти всех смартфонов с 5G, поставленных в Россию в 2020 году. Однако для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями 5G-смартфонов, пользователям придется подождать по меньшей мере два-три года до того, как в России будут введены в эксплуатацию сети пятого поколения.

Самым популярным смартфоном 2020 года стал Samsung Galaxy A51 за счет хорошего соотношения цены и качества. Успешные продажи модели подтверждают стремление российских потребителей приобрести смартфон с хорошими техническими характеристиками по среднерыночной цене. В четвертом квартале модель продавалась за 219 долларов США (средняя розничная цена без НДС) за младшую версию.

Высоко востребованными в 2020 году остались смартфоны с большими экранами. Модели с диагональю выше 6,5 дюймов заняли почти половину рынка в четвертом квартале, тогда как их доля в четвертом квартале прошлого года не превышала четверти. Наличие четырех задних камер также становится стандартной характеристикой для многих смартфонов.