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Рубрика: Власть

Братьям и сестрам разрешили жить вместе без прописки

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
Несколько категорий граждан освобождены от штрафов за отсутствие прописки. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях об этом публикует сегодня "Российская газета".

Изменяются статьи КоАП, где идет речь об ответственности за проживание без регистрации по месту пребывания или месту жительства. До сих пор от наказаний освобождались близкие родственники имеющего регистрацию собственника или нанимателя жилья - супруги, дети и родители, их супруги, бабушки, дедушки, внуки. Нельзя штрафовать в том числе приемных родителей и усыновленных детей.

Родителей оштрафуют за отсутствие прописки у ребенка

Иная ситуация с подопечными и попечителями: они от штрафов не освобождались. Теперь же опекунов, попечителей и подопечных тоже включили в круг лиц, которых нельзя наказывать за отсутствие регистрации. При обсуждении законопроекта список родственников дополнили родными братьями и сестрами хозяина жилья. Освобождаются от штрафов и сами владельцы квартир, допускающие проживание без регистрации таких соседей. Но свои родственные отношения или статус всем им нужно будет доказывать документами.

Власть Право Административное право Административное законодательство Комментарии к документам

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