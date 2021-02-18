Николай Шуть писал стихи с детства

Писал стихи с детства.
Заочно учился в Литературном институте.
В подростковом возрасте, профессионально занимаясь гимнастикой, Коля повредил ногу, заболел туберкулезом кости и не мог быть призван в армию.
Когда Павлоград оккупировали немцы, Николай выпускал в подполье газету и листовки. Был схвачен гестапо и отправлен в концлагерь.
Точная дата гибели Николая неизвестна.
Публикации:
Танец души: Стихотворения и поэмы. - М.: "Водолей", 2007. - 136 c. (Малый Серебряный век). Сост., послесл. и комм. В.В. Емельянова.