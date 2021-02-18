Николай Шуть писал стихи с детства

Николай Шуть, 25 лет

Шуть Николай (Микола) Иванович (25.11.1918 - август 1943), подпольщик в Павлограде.

Писал стихи с детства.

Заочно учился в Литературном институте.

В подростковом возрасте, профессионально занимаясь гимнастикой, Коля повредил ногу, заболел туберкулезом кости и не мог быть призван в армию.

Когда Павлоград оккупировали немцы, Николай выпускал в подполье газету и листовки. Был схвачен гестапо и отправлен в концлагерь.

Точная дата гибели Николая неизвестна.

Публикации:

Танец души: Стихотворения и поэмы. - М.: "Водолей", 2007. - 136 c. (Малый Серебряный век). Сост., послесл. и комм. В.В. Емельянова.