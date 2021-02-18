Новые разработки помогут школьникам понять законы физики

Все больше российских педагогов используют для обучения школьников концепцию STEAM - междисциплинарный подход, предполагающий объединение в единую схему обучения естественных наук, технологии, инженерного искусства, творчества и математики. Инновационные образовательные решения облегчают проведение практических STEAM-занятий.

Одно из таких решений - наборы BricQ Motion от LEGO Education, помогающие ученикам через решение практических задач понять абстрактные концепции по окружающему миру, физике, математике и технологии. Два школьных набора рассчитаны на ребят разных возрастов - от 6 и от 10 лет. Их удобно использовать как в классе, так и за его пределами, а у учеников есть возможность углублять знания о мире вокруг и в игровой форме изучать такие физические понятия, как сила и движение. Например, от изучения силы упругости с помощью канатоходца, который балансирует с кубиками-утяжелителями, до закона Ньютона, который проще понять на примере сухопутной яхты или аэромобиля.

Педагогам предлагаются три учебных курса, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Каждый курс состоит из 7-8 уроков и предоставляет массу возможностей для реализации открытых исследовательских проектов. Ученики начальной школы смогут изучать силу толчка, тяги и зависимости движения от скорости, а ребята постарше - применить навыки научного анализа, исследуя взаимосвязь сил и массы объектов при помощи предусмотренных в наборе элементов для измерения. Благодаря новым инструментам обучение становится не только практическим, но и увлекательным.

Также учителя получают полную методическую поддержку: видеоинструкции, учебные планы, листы оценки, советы по изменению сложности урока, дополнительные идеи по развитию математических и языковых компетенций. Для учителей разработаны специальные курсы повышения квалификации и развития компетенций в рамках STEAM-образования.

"Я много лет использую решения LEGO Education, но у меня есть коллеги, которых пугает их технологичность. Поэтому BricQ Motion - идеальное решение, не требующее каких-то специальных технических навыков, которое можно применять при очном, смешанном или онлайн-обучении. Даже я, будучи опытным педагогом в области STEAM, с удовольствием буду использовать практико-ориентированные занятия с BricQ Motion на своих уроках", - отметила Лариса Соловьева, педагог по робототехнике в начальном звене школы N 13 и кружке "Прометей" в Миассе (Челябинская область), тренер команд - победителей всероссийских и международных соревнований по робототехнике.