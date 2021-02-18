NVIDIA ограничит производительность новой видеокарты в добыче криптовалют

Этот год стартовал с дефицита на рынке компьютерного железа - производители видеокарт не могут сделать нужное количество графических адаптеров из-за того, что последние активно скупаются "майнерами" - теми, кто добывает с их помощью криптовалюты. Поэтому NVIDIA пошла на радикальный шаг - компания приняла решение ограничить мощность новой видеокарты в "майнинге" с помощью программного обеспечения.

"Мы - геймеры, - говорится в официальном заявлении компании. - Мы одержимы новыми технологиями, функциями, архитектурой и играми. Наши графические процессоры были разработаны для геймеров, и они в них сильно нуждаются".

По мнению компании, использование графических процессоров подобным образом нежелательно. "Именно поэтому мы анонсируем продукт NVIDIA CMP, который предназначен исключительно для добычи криптовалют. Мы надеемся, что новая видеокарта RTX 3060 окажется в руках геймеров".