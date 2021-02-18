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Рубрика: Экономика

Вложить стало веселей

Объем рынка краудфандинга превысил 7 млрд рублей
Текст: Игорь Зубков, Наталия Швабауэр
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
Общий объем заключенных сделок с использованием инвестиционных платформ в России в 2020 году составил более 7 млрд рублей, сообщили "РГ" в Банке России. Примерно таким же он был в 2019 году, в 2018 году он составил 11 млрд рублей.

При краудфандинге инвесторы предоставляют небольшие суммы проектам ранних стадий через инвестплатформы (не стоит путать со сбором средств на благотворительность, памятник или издание книги в соцсетях). В России это направление только начинает развиваться, в 2019 году был принят закон, регулирующий эту сферу. Как отмечал Банк России, низкая популярность инвестплатформ объясняется тем, что эффективность инвестирования - ниже ожидаемой, механизм несет высокие риски, розничным инвесторам не хватает знаний для анализа проектов.

Краудфандинг помог уральскому бизнесу привлечь почти 100 млн рублей

Как сообщили в ЦБ, в 2020 году свыше 60% средств привлечены посредством краудлендинга (разновидность краудфандинга, при которой инвесторы предоставляют краткосрочные займы как юридическим, так и физлицам).

В реестр ЦБ в рамках закона о краудфандинге внесено 26 платформ. Появились первые признаки интереса к этому механизму не только бизнеса, но и региональных властей. На Среднем Урале началась "промышленная эксплуатация" инвестплатформы "ВДело", единственной в стране, созданной на базе государственного института - фонда поддержки предпринимательства Свердловской области. В 2021 году с помощью "ВДело" рассчитывают собрать не менее 400 млн рублей. За пару месяцев тестового периода на платформе зарегистрировались 215 физических и юрлиц, совершена 21 сделка на 100 млн рублей.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, лидером по объемам рынка краудфандинга являются Китай, Япония, Южная Корея, США - там доля таких инвестиций составляет от 2 до 5%, в России - 0,15%, но есть предпосылки к росту. В декабре инвестплатформы аккумулировали 664 млн рублей.

Высокие риски и сложности с оценкой проектов сдерживают развитие краудфандинга

"Неквалифицированные инвесторы могут вложить от 5 до 600 тысяч рублей, профессиональные - сколько угодно. Кто-то отслеживает проекты на платформе и заключает сделки сам, а кто-то передает эти права фонду - так риск не вернуть свои деньги меньше, но и доход будет ниже, - рассказал руководитель платформы "ВДело" Илья Сулла. - В отличие от традиционного банковского финансирования один проект могут кредитовать несколько человек, отдавать деньги заемщик должен по окончании договора, а не аннуитентными платежами. Срок сбора средств и время пользования ими предлагают сами предприятия. При регистрации все они должны пройти проверку и рейтингование. Это повлияет на процентную ставку (от 10 до 18%) и на комиссию платформы (1-2,5%)".

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Средняя сумма займа составляет чуть больше 3 млн рублей. В перспективе на платформе можно будет не просто давать деньги в долг, но и покупать доли в ООО, универсальные цифровые права. По мнению Казаковой, альтернативное кредитование удачно дополнит бюджетное и классические банковские инструменты в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Преимущество краудфандинга в том, что анализ финансового состояния заемщика и все операции на платформе проводятся онлайн.

Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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