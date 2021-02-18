Биологи нашли основу для лекарства от старости

Ученые НИИ медицины Токийского университета сумели уничтожить стареющие клетки в организме и тем самым остановить процесс старения.

Они основывались на знании, что организм живет, пока клетки делятся, а любые клетки делятся не бесконечно, а определенное количество раз, после чего стареют, изнашиваются и более не способны делиться. Их функции выполняют новые клетки, а старые между тем накапливаются в организме, вызывая воспаление и старение организма в целом и приводя к таким заболеваниям как атеросклероз и диабет. К ним добавляются также поврежденные в результате стресса или других факторов клетки. Одним из путей борьбы со старением и связанными с ним возрастными заболеваниями эксперты считают удаление самих стареющих клеток.

Как сообщает издание Science, ученые открыли важный фермент GLS1, связанный с метаболизмом глутамина, который жизненно необходим для таких клеток. Его и решили использовать против стареющих и больных клеток.

Эксперимент на мышах подтвердил правильность гипотезы исследователей. После применения ингибитора на основе фермента GLS1 у подопытных улучшились показатели креатинина сыворотки крови и азота мочевины крови. Ученые отметили очевидное улучшение работы почек, печени и легких.

Теперь исследователи проверят действие нового препарата на людях с тем чтобы вывести формулу препарата от старости.